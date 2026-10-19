AI摘要 文章摘要整理： 作者以自身罹癌經驗，描寫美國醫療體系中轉診、保險與掛號的重重關卡，也凸顯護理師與醫師直接協調時，往往能迅速打破僵局。

二月底，我突見內衣近胸口處染有紅色斑點，沐浴時仔細檢查，發現是乳頭滲血。我第一反應是上網問AI，AI建議馬上找醫師看診。

一周後，家庭醫師用視訊問診，囑我至診所由女執業護理師檢查。護理師的觸診一切正常，但聽聞乳頭滲血，馬上開單做乳房攝影與超音波檢查。

隔天，收到診所通知，要我前往車程一小時外的檢驗所，而非住家附近八分鐘車程的診所。

我打電話請求更改，對方不悅地表示，那就等保險 公司重新批准。苦等了兩天，我再次詢問，竟說還要等一周。

我暗忖對方故意為難，於是繞過她，直接到網站發電郵給護理師，請她幫忙註明「緊急」。善心護理師當即重新開單，讓我即時獲得檢驗。檢驗後，診所認為需再做穿刺取樣，當然也要先取得保險批准，熱心護理師又親自跑腿幫我拿到批准單。

病理報告出來，確認是癌症 ，我心情瞬間跌入谷底。由於兩周後外子即將帶團赴歐旅遊，我問護理師是否該取消行程？她無法回答，只能幫我轉診到癌症醫師諮詢。然而，我逐一撥打她提供的名單，都是排期滿滿，最快也要等一至兩個月之後。

幸運地，終於找到了一位一周內能看診的癌症外科醫師，但當時尚未拿到保險批准單，櫃檯表示需自費三百六十元。我毫不猶豫同意了，並請護理師緊急辦理轉診。

那天，外子載我前往診所，一路上我不斷打電話追蹤保險批准單，步入診所時，仍在追蹤。我在診所等了一個多小時，奇蹟似地，在叫號前十五分鐘，櫃檯收到批准單了。看診時，醫師跟我致歉，解釋因手術耽擱而遲到，我內心卻欣喜萬分，她的遲到其實幫我省了三百六十元。

醫師手持檢驗報告，解釋癌細胞處於早期，開刀切除即可，不用擔心，但建議請癌症內科醫師開抑制癌細胞成長的口服藥，讓我在旅途中服用。我一聽差點昏倒，還要去找癌症內科醫師開藥？我已被保險公司的批准程序搞得昏頭轉向了，她不能直接幫我開藥嗎？醫師解釋美國醫療專科分工嚴格，外科無法開口服藥，但會為我推薦醫師。然而，回到家撥打電話，診所也是排期滿滿，拒絕加診。此時，離出發旅遊只剩四天了。

然後，我猛然想起先前看診過的一位癌症醫師，不幸，櫃檯依然無法安排看診。此時，我決定採取散彈打靶策略，上網同時寄出三封電郵：一封給外科醫師說明求助無門，一封給她推薦的內科醫師希望能加診，另一封則給熟悉的癌症醫師求診開藥。

兩小時後，網站護理師回信請我別再寫信了，她會協調。不久，熟悉的癌症醫師助理來電通知，藥已開好，囑我直接去藥房取藥。剛掛了電話，另一位內科醫師助理也來電，醫師願意中午抽空看診。原來，外科醫師看到信，親自打電話給內科醫師幫忙。

美國僵硬的醫療制度，讓一些患者面對櫃檯往往求助無門，而醫師對醫師的直接溝通，讓僵局瞬間迎刃而解。旅遊回來，我特地買了當地有名的巧克力糖，千里送鵝毛，感謝女護理醫師和外科醫師的熱心相助。兩人看到小禮物，驚喜萬分，興奮地擁抱我，謝謝我的貼心。其實感恩的應該是我，不是嗎？