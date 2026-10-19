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淺談學校特殊日

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AI摘要

文章摘要整理：

文章透過睡衣日、帶孩子上班日、校長日等例子，說明學校特殊日如何用創意活動讓學生放鬆、學習角色責任並培養同理心。

外孫女就讀的紐約布朗士科學高中（Bronx High School of Science）有個不成文傳統，開學第一天，最高年級十二年級學生（Seniors）可以揹著小學時的書包上學，用意是讓學生睹物思情，意識到忽焉已經度過悠悠十二年求學生涯。

這不禁讓我想起以前教書的時候，曾有「睡衣日」，學生可以穿睡衣上學。平常一早起來，家長就催促小孩快點脫掉睡衣，換裝上學；這天不必更衣，就可直接上學，讓學生藉著跳脫傳統而紓解壓力。

還有，每年四月第四個星期四，是美國的「帶孩子上班日」，讓孩子有機會接觸父母的工作環境，了解父母的職業內容，幫助孩子思考工作的價值和意義。一般幼童就在父母辦公室畫畫或玩玩具，曾經有個CNN記者，帶著讀小學六年級的兒子到美國國會記者會，有備而來的孩子犀利提問，竟讓眾議員一度語塞，真是有其父必有其子。

「校長日」可以請社會上有名望的家長來當一日校長，藉此得知學校實際狀況，有助於推動學校與家長、社區結合的理想。如果放在學期最後一天，還可以讓學生當一日校長，使學生了解校長日常的工作，體驗校長每天的辛勞，日後更能配合校規。

在「瘋狂頭髮日」，學生可以改頭換面，有米老鼠式、搞笑式，還有彩虹色髮式、倩女幽魂式，千奇百怪，充分考驗家長和學生的美髮技能及創意。

而「萬聖節」這天，學生可以打扮成自己喜歡的角色，像是南瓜、美人魚、超人、蝙蝠俠，還有臉上栩栩如生的彩繪。中國有句土話「紅配綠，狗臭屁」，「聖誕節」這一天，老師和學生卻可以穿紅戴綠，彼此交換禮物慶祝。

兒子上小學時，有個老師輪流安排志願者戴上眼罩，整堂課假裝盲生，老師安排群體活動或上台發言時，這個學生必須靠同學發揮愛心，從旁協助。我衷心感激這位老師別具用心的安排，因為兒子回來表示，他自願目盲一堂課後，很感恩他天生健全，並立志以後定要多多扶助弱小。

精華 FAQ

  • 文中舉出睡衣日、帶孩子上班日、校長日、瘋狂頭髮日、萬聖節與聖誕節等特殊日，目的在於打破日常規矩，讓學生放鬆心情、體驗不同角色，並從中學習理解與感恩。

  • 帶孩子上班日讓孩子接觸父母的工作環境，理解職業內容與工作的價值；校長日則能讓家長或學生親身體驗學校運作，促進家長、社區與校方互動，也幫助學生理解校規與管理辛勞。

  • 因為那堂課讓兒子實際體會行動不便者在群體活動中的困難，必須依靠同學協助，從而深刻感受到自身健全的幸運，也因此更願意珍惜所擁有並關懷弱小。

布朗士

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