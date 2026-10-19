AI摘要 文章摘要整理： 本文透過冬奧與世界盃的故事，描寫兩位孫兒在榜樣激勵下，從挫折中學習努力、合作與自信，體會夢想能從日常練習開始。

國際賽事的能量，往往不只來自金牌的光芒，而是那些在世界舞台上奔跑、跳躍、翻騰的身影。他們穿越冰雪、草場與天空，落在孩子的眼底，悄悄點亮一種可能：原來努力可以這麼美，原來夢想可以這麼近。

前些時，冬季奧運的兩位頂尖選手劉美賢與谷愛凌 ，便成為我家中小小世界的一束光。我特別留意她們，是因為她們有兩個共同點：都是具有亞裔 血統的混血孩子，也是本屆米蘭冬奧 的金牌得主。我的孫女安娜（Ana）也是亞裔混血，這在美國華裔第三代中已成常態，單是我們一家，就有五個混血孩子。這些孩子的成長路上，常需要一個能讓他們感到「我也可以」的榜樣，而劉美賢與谷愛凌，恰好提供了這樣的可能。

不久前，我們發現安娜對體操展現天分與濃厚興趣。於是，我們開始留意冬奧比賽，留意那些能讓她心動的畫面。兒子甚至換了大螢幕電視，希望讓她更清楚看到那些優雅的旋轉與凌空弧線。

果然，安娜常模仿劉美賢的舞姿，也會在客廳裡學谷愛凌的空中翻轉。溜冰的跳躍與自由式滑雪的翻騰，與體操中雙手按地翻空跳的動作相似，她曾因久練不成而氣餒，如今看到兩位選手在練習中多次摔倒，卻在正式比賽中一舉成名，這種「跌倒再來」的精神，為她帶來真正的力量。

兒子則趁勢告訴她：成功的祕訣，就是不怕挫折。安娜靜靜聽著，像是把這句話放進了心裡。

國際賽事的能量，也來自團隊的火焰。剛在美國舉行的世界盃足球賽，再次讓我們看見另一種力量。

世界盃與奧運不同，它重視團隊合作，球員間的默契、整體士氣與鬥志，往往比個人能力更能決定勝負。阿根廷擁有世界名將梅西，葡萄牙則有同樣享譽全球的C羅，然而，阿根廷在決賽中不敵西班牙，葡萄牙更止步四強之外。巨星的光芒固然耀眼，但世界盃的冠軍，往往屬於那些能把彼此連成一體的隊伍。

這種團隊精神，悄悄影響了另一個孩子──我的大孫子占士（James）。他喜歡籃球，卻因身材瘦小而常感自卑。世界盃之後，他像被點燃了什麼，開始積極參加學校籃球隊的周末練習，努力磨合與隊友的合作，也苦練投籃技巧，以高命中率彌補身材不足。兩個月來，他從未缺席。

皇天不負有心人。世界盃結束後不到兩個月，占士竟被學校教練挑選進入校隊，準備參加下學年度由洛杉磯學區舉辦的校際籃球比賽。消息傳來時，他的喜悅幾乎溢出眼眶。

我看著安娜與占士，心裡湧起一種溫柔的感動。原來國際賽事的能量，不僅僅存在於世界舞台上，也會悄悄流入家庭、流入孩子的心裡，它讓孩子明白：跌倒可以再站起，身材可以用技巧彌補，困難可以用努力跨越；而夢想，並不是遙不可及的遠方，而是從模仿一個跳躍、投出一個球開始。

明日之星，不一定是站在世界舞台上的那個人；有時，是在後院投籃的孩子，是在客廳裡模仿跳躍的小女孩，是那些在努力中找到自己微光的人。