AI摘要 文章摘要整理： 本文以作者盆栽牛油果十年終於結果為主線，描寫從失望、守候到驚喜的過程，並點出牛油果結實率極低，是耐心換來的千分之一奇蹟。

它細皮嫩肉，卻有著許多名字：鱷梨、酪梨 、牛油果；它既是蔬菜，也是水果，更是食材。牛油果滑潤綿密的口感深受許多人喜愛，不論市售捲餅、三明治，還是沙拉，只要加了它，價格會高些，不知道這和美國的牛油果約有近九成仰賴墨西哥 進口有關？

我在北加州 南灣（South Bay）的園藝中心只見過牛油果樹苗，卻未見過有人在前院栽種牛油果樹。不過，光看牛油果碩大的果實，我猜想它一定生長在高大粗壯的樹上，才能承載一顆顆飽滿沉甸甸的果子。

十年前，我的猜想得到印證。一次上班午休時，一名墨裔護佐抱怨，後院高大的牛油果樹上的牛油果，又遭松鼠偷咬。我才確信自己先前的猜測並沒有錯。

她笑說，有自家的牛油果樹，即使牛油果因關稅漲價，也不必擔心。我回她，家人雖然愛吃牛油果，但後院已有近四十棵果樹，沒有打算種它。

那天下班後，我又去了園藝中心，好讓青綠沖洗與疾病、時間賽跑一整天的疲憊。家裡的果樹一年比一年多，每一棵，都是在這樣的歲月留給自己的慰藉。

走到果樹區，一排約兩呎高的牛油果樹，價格不相同。細看後才知道，嫁接苗因結果較早，比種子實生苗昂貴；而哈斯（Hass）、富爾特（Fuerte）等名種，更是其中的佼佼者。

我一時心動，想買一棵回家種。我選了一株嫁接的哈斯，價格不菲，然而帶著它走向停車場時，我心裡卻像抱著一個剛剛萌芽的期待。

我知道，它終究會長成一棵高聳的牛油果樹，因此無法決定它該種哪裡。於是，年復一年長在每天有八小時日照的盆子裡。它年年抽高，我便年年換大盆，彷彿陪著一個孩子長大。

四年前的春末，初見花芽萌動，心中便悄悄種下了對果實的期待。然而，花開未曾結果，此後年年如此：守著兩三個月的花期，也守著一次次落空的盼望。奇妙的是，它的花一年比一年開得更加燦爛，彷彿把所有生命力都傾注於花朵，卻始終不肯將果實交付給我。

今年早春，大幅剪枝後，它像傾盡全力般綻放了數千朵花，密密麻麻，多得像雪花覆滿整棵樹。我仍像往年一樣，對它結果不抱希望，除了澆水和施肥之外，甘願只做一個看花的人。

沒想到，有一天不經意地發現，在一簇簇白花之間竟然藏著一粒粒小牛油果，真是令人振奮。我仔細數了一下，竟然有六十五粒。然而，好景不常，樹上的小果子天天掉，能留在枝上的不多。最後，掛在樹上穩定成長的，只剩下十四顆。

我請教園藝專家後才知道，原來牛油果大約要開一千朵花，才有可能留下一顆果實。能夠順利結果，本身就是千分之一的奇蹟。

我把盆栽十年的牛油果終於結果的消息告訴親朋好友，有人說：「牛油果不是要種兩棵才會結果嗎？」也有人懷疑：「不是要種在地裡才會結果嗎？」我說：「我單株盆栽能結果，就是最好的見證。」

還有人讚嘆，能用盆栽種又結牛油果，是厲害的綠手指。其實，牛油果結果的機率只有千分之一，但我投注的是百分之百的耐心與等待。

十年來，我不曾放棄它。植物或許會辜負人一時的期待，卻終究不會辜負人長久的陪伴與耐心。當奇蹟終於成真，那麼：期待，是生命開出的花；而喜悅，則是歲月結成的果。