阿拉斯加郵輪之旅
這趟阿拉斯加郵輪之旅從溫哥華出發，結合直升機、冰原、育空小火車與鮭魚洄游景觀，讓旅客同時感受壯麗自然、歷史足跡與暖化下的冰川變化。
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這趟阿拉斯加郵輪之旅從溫哥華出發，結合直升機、冰原、育空小火車與鮭魚洄游景觀，讓旅客同時感受壯麗自然、歷史足跡與暖化下的冰川變化。
很多人說，郵輪之旅最適合年紀大一點的人，此言不虛。一來，不必天天整理行李；二來，船一靠岸，可以選擇下船探險，也可以留在船上，悠閒地吃吃喝喝，享受「船到哪裡，人就到哪裡」的輕鬆。
我常把旅行比喻成吃自助餐，滿漢全席擺在眼前，不可能樣樣都吃。因此，這趟由加拿大溫哥華上下船、為期八天的阿拉斯加公主號郵輪之旅，我們只鎖定兩件事：搭直升機飛越山川，並漫步冰原。
直升機升空後，山川大地盡收眼底。連綿山脈、深深切入大地的冰河，以及一望無際的白色冰原，讓人忍不住感嘆：大自然的鬼斧神工，遠遠超過我們的想像。
當天天氣竟高達華氏五十度，我們只被要求套上冰爪鞋，便踏上冰原。朋友們回來後讚嘆萬分，因為他們的駕駛員幾乎像在表演特技：一會兒貼近山壁，一會兒俯衝而下，接著又盤旋而上，驚險刺激，畢生難忘。
而我搭乘的飛機駕駛是一名年輕貌美的女飛行員，我的心願很簡單──只求無過。偏偏我就坐在她旁邊，看著她操控直升機，手握操縱桿，輕輕地前後推動，我甚至一度懷疑：直升機原來這麼容易駕駛啊？
另一個亮點，是搭乘育空小火車，沿著當年淘金客走過的路線，再一次穿越歷史。百多年前，淘金客懷抱發財夢，背著沉重行囊，翻山越嶺，走過一段又一段艱難的路；如今我們坐在舒適的火車裡，看著窗外同樣的山川，心情卻完全不同。
穿越冰川公園，同樣是美絕、冷絕，只是面對暖化的影響，如今幾乎只見壯麗山川，冰川與冰原卻明顯少了許多。站在大自然面前，人突然變得很渺小，那些原以為可以存在千年、萬年的冰川，竟也在我們這一代人的眼前悄悄消退。大自然的變化，不再只是書本上的名詞，而是親眼目睹的真實樣貌。
此行也造訪了號稱「世界鮭魚之都」的凱奇坎（Ketchikan），看鮭魚洄游而上，回到出生的地方產卵、孕育下一代。大自然的傳承，令人讚嘆。不由得相信，宇宙中每一個生命，都被賦予使命和價值。
而郵輪之旅最不能忽略的，當然還有吃飽、喝足。一日數餐，早餐、午餐、下午茶、晚餐、宵夜，走到哪裡都有東西吃。結果下船時，行李沒多幾件，身上倒是多了幾磅。
這趟旅程，有壯闊的山川，有正在消融的冰川，有百年前淘金客留下的歷史，也有逆流而上的鮭魚。至於多出來的那幾磅，就當作郵輪送給我們的另一份紀念品吧，畢竟，旅行可以帶走的，除了照片和回憶，還可以有一點點幸福的重量。
行程重點放在直升機飛越山川與冰原漫步，也搭乘育空小火車重走淘金客路線，並造訪冰川公園與凱奇坎，兼顧壯麗景觀、歷史感與生態觀察。 作者指出穿越冰川公園時，雖然山川依舊壯麗，但冰川與冰原已明顯減少，讓人親眼感受到暖化影響，使原以為能存在千年的冰川在眼前消退。 郵輪最方便之處是不用天天整理行李，且船上餐食非常豐富，從早餐到宵夜幾乎隨時都有得吃；因此下船時雖行李不多，身上卻多了幾磅。
精華 FAQ
行程重點放在直升機飛越山川與冰原漫步，也搭乘育空小火車重走淘金客路線，並造訪冰川公園與凱奇坎，兼顧壯麗景觀、歷史感與生態觀察。
作者指出穿越冰川公園時，雖然山川依舊壯麗，但冰川與冰原已明顯減少，讓人親眼感受到暖化影響，使原以為能存在千年的冰川在眼前消退。
郵輪最方便之處是不用天天整理行李，且船上餐食非常豐富，從早餐到宵夜幾乎隨時都有得吃；因此下船時雖行李不多，身上卻多了幾磅。
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