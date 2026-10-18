AI摘要 文章摘要整理： 這趟阿拉斯加郵輪之旅從溫哥華出發，結合直升機、冰原、育空小火車與鮭魚洄游景觀，讓旅客同時感受壯麗自然、歷史足跡與暖化下的冰川變化。

很多人說，郵輪 之旅最適合年紀大一點的人，此言不虛。一來，不必天天整理行李；二來，船一靠岸，可以選擇下船探險，也可以留在船上，悠閒地吃吃喝喝，享受「船到哪裡，人就到哪裡」的輕鬆。

我常把旅行比喻成吃自助餐，滿漢全席擺在眼前，不可能樣樣都吃。因此，這趟由加拿大 溫哥華上下船、為期八天的阿拉斯加公主號郵輪之旅，我們只鎖定兩件事：搭直升機飛越山川，並漫步冰原。

直升機升空後，山川大地盡收眼底。連綿山脈、深深切入大地的冰河 ，以及一望無際的白色冰原，讓人忍不住感嘆：大自然的鬼斧神工，遠遠超過我們的想像。

當天天氣竟高達華氏五十度，我們只被要求套上冰爪鞋，便踏上冰原。朋友們回來後讚嘆萬分，因為他們的駕駛員幾乎像在表演特技：一會兒貼近山壁，一會兒俯衝而下，接著又盤旋而上，驚險刺激，畢生難忘。

而我搭乘的飛機駕駛是一名年輕貌美的女飛行員，我的心願很簡單──只求無過。偏偏我就坐在她旁邊，看著她操控直升機，手握操縱桿，輕輕地前後推動，我甚至一度懷疑：直升機原來這麼容易駕駛啊？

另一個亮點，是搭乘育空小火車，沿著當年淘金客走過的路線，再一次穿越歷史。百多年前，淘金客懷抱發財夢，背著沉重行囊，翻山越嶺，走過一段又一段艱難的路；如今我們坐在舒適的火車裡，看著窗外同樣的山川，心情卻完全不同。

穿越冰川公園，同樣是美絕、冷絕，只是面對暖化的影響，如今幾乎只見壯麗山川，冰川與冰原卻明顯少了許多。站在大自然面前，人突然變得很渺小，那些原以為可以存在千年、萬年的冰川，竟也在我們這一代人的眼前悄悄消退。大自然的變化，不再只是書本上的名詞，而是親眼目睹的真實樣貌。

此行也造訪了號稱「世界鮭魚之都」的凱奇坎（Ketchikan），看鮭魚洄游而上，回到出生的地方產卵、孕育下一代。大自然的傳承，令人讚嘆。不由得相信，宇宙中每一個生命，都被賦予使命和價值。

而郵輪之旅最不能忽略的，當然還有吃飽、喝足。一日數餐，早餐、午餐、下午茶、晚餐、宵夜，走到哪裡都有東西吃。結果下船時，行李沒多幾件，身上倒是多了幾磅。

這趟旅程，有壯闊的山川，有正在消融的冰川，有百年前淘金客留下的歷史，也有逆流而上的鮭魚。至於多出來的那幾磅，就當作郵輪送給我們的另一份紀念品吧，畢竟，旅行可以帶走的，除了照片和回憶，還可以有一點點幸福的重量。