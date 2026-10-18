AI摘要 文章摘要整理： 作者在友人邀約下，前往紐約州米德爾敦搭乘熱氣球，於清晨穩定氣流中升空，俯瞰山河霧景，並在落地後以香檳慶賀這趟圓夢之旅。

白露已過，紐約雖尚未進入秋高氣爽之際，但早晚溫差已有顯著的變化。適逢友人之邀，親身體驗了一次熱氣球的翱翔之旅。其實這也是我年輕時心中期盼多年、幾經蹉跎的一個心願，但很多事和人若在對的時間和節點，均能一蹴而就。年少時我找人一起去共乘熱氣球，大家都興趣缺缺，如今是旁人找上門來，豈不就一拍即合啦。

經由網路搜尋，選定在紐約州 米德爾敦（Middletown）一家名為「雲端之上」的熱氣球公司，距離我在紐約市皇后區 的居所約為七十哩。打鐵趁熱，勞動節過後即選了個風和日麗之日，早上四點即奔赴氣球升空地點報到，因為在黎明之前是整天氣流最穩定的時段，因而也是最安全的時刻，不會碰到所謂的妖風。

當日我們搭乘的是可容納十人的熱氣球，載人的藤籃和裝備淨重約有一千五百磅，載滿十人後總重量約為兩千五百磅至三千磅之間，這也是在報名時每人均需上報體重的原因，他們也要計算載重平衡表。

扁平的氣球先在地面灌入冷空氣，到差不多時吹入熱氣，此時氣球就緩緩開始豎起後再脹滿。而我們十人也都按照籃子指定的隔間，循序站立在指定的區間。

一切就緒後，熱氣球在初升的朝陽照射下，毫無感覺地慢慢升起。霞光照在持有三十多年執照、頭髮灰白的老「船」長身上時，安全感指數更是翻了一番還不止。

此行我們最高升至兩千呎，平均高度為一千呎，雖然在飄，但感覺不到有風吹拂面龐。遠山近樹、附帶游泳池的豪宅，均在腳下輕輕滑過，遠處的河床或湖面均漂浮著一層薄薄的霧氣，有如一幅潑墨的山水國畫，毫不誇張。周遭是如此的靜悄，沒有風聲，腳下的農舍牧場、草甸原野和山丘都從我腳下慢慢地掠過，這是我從未經歷過的體驗。大地平沉，是否就是如此的感受呢？唯一能拉你回到現實的，就是那不時噴燃的丙烷火焰聲。

一個小時的漂浮後，熱氣球在無聲無息中緩緩地下降。熱氣球是無法降落回原點的，因為它無法直接操控方向，最多只能讓它自身旋轉，一般大約都降落在離出發地四、五哩之內。今天我們飄得有點遠，竟然有十四哩之遙，好在後勤回收團隊已在降落點待命。

當這個吊掛著藤籃和淨重八百二十五磅的氣球輕觸地面時，只是略微傾斜，隨即被地面人員穩住，固定後我們也魚貫而出。

在公關女士的吆喝下，大夥圍成一圈，當眾開了一瓶法國香檳酒，為大家慶賀此一非凡的旅程和感受。因為有人是為慶生而來，有人是為慶祝周年紀念日而來，而我是為能無病無痛、無憂無慮地又度過了美好的一天。