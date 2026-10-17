AI摘要 文章摘要整理： 作者以洛杉磯華人家庭經驗，描述美國第二代學中文的困難、學校制度與文字差異，最後改以文化歷史教育讓孩子認識自身根源。

我們住在洛杉磯 西北方，兒子在美國出生。美國的華人幾乎都有著相同的盼望：希望孩子學中文、講中文。但是多年下來，環顧四周的華人家庭，包括我們自己，都發現這是十分吃力的教育工作。我住的地區華人眾多，華人社團辦了一所中文學校，每星期六上午，向社區裡的一所學校租借教室上課，為華人造福不少。

兒子從小語言能力發展較慢，到了快四歲才開始說話，我們教他說話識字的進度也就比較慢。六歲以後，我們試著讓他接觸音樂、美術、運動等不同的活動，一方面培養興趣，另一方面也仔細觀察他發展得是否均衡。

許多華人家庭從小孩念小學開始，就送到中文學校上課。我們的情況是，兒子參加的活動都在星期六上午，和中文學校上課時間衝突。我們在家裡教他講中文，與他講話時中英文夾雜，可是他在學校有關功課、作業、學校活動的事情，愈來愈難用中文表達。

升上初中後，我們與另外三名華人學生，一起找了一名從台灣來的中文老師，每個星期天上四個小時的私人中文課程，使用正式的中文教材。那兩年，兒子開始有系統地學習中文。

兒子學中文興致勃勃，學習效果很好。升上高中就不一樣了，洛杉磯的學區 規定，高中生必須修習外國語言，至少兩年、四個學期，每周三小時，共十二個學分。學生可以自行選擇外國語言，華人父母當然都讓子女學中文。中文學校開設的高中學分班，經過學區認證，達到學區的標準及規定，華人學生都來上高中學分班中文課。

上課遇到一個問題，就是「一文兩字」。華人父母親的背景各有不同，有人學繁體字，有人學簡體字，美國對兩種字體都核准，但是統一用拼音系統，不用注音符號。在這一文兩字的系統下，老師教新字時，會在黑板上一邊寫繁體字、另一邊寫簡體字，發的講義、家庭作業和考試題目，都是兩種字體並列。

每星期都有家庭作業和小考，再加上期中考和期末考。兒子正式地上了兩年中文課，中文的讀寫進步了不少，四個學期的成績都是A。

西方文字掌握二十六個字母便可以拼寫大量單字，中文一個字就是一個獨立字形，如果不常寫、不常讀、不常說，很快就會忘記。美國的職場環境不太會用到中文，本來講中文就不太流利的第二代，在學校和職場數年下來，中文忘掉得更多了。

無可奈何之下，我們調整了教養的目標，開始教他中華文化和歷史，幸運的是，兒子充滿學習的熱忱，他也以炎黃子孫為傲。我們陪著他細讀中國歷史，帶他認識中國的婚喪喜慶以及各種節慶習俗，教他烹煮中國菜，帶他去台灣和中國大陸遊覽歷史文化古蹟。我們希望他雖然未必能說一口流利的中文，但永遠知道自己的根在何處。