AI摘要 文章摘要整理： 雷雨造成大橡樹斷枝後，屋主趁機處理另一棵靠房太近的樹，經樹藝師評估與政府核准，最後選擇較貴但有保險的大公司完成砍除。

八月中旬一天晚上，刺目閃電不時撕裂長空，隆隆雷聲滾過天地，此起彼伏，真是驚心動魄。次日晨起，只見我家側面一棵大橡樹的一根分枝，直徑恐怕有三十公分粗細，斷裂倒地，好在周圍都是草地，沒有砸在房頂上或是道路中間。上前仔細察看，發現那棵大橡樹分杈之間有很多枯葉和木屑，想必中心有腐朽。正好我們家前院還有一棵大橡樹離房子特別近，一直看它不順眼，想趁此機會一併清理掉。

想要去掉自家院子裡的大樹，在佛羅里達州 坦帕（Tampa），需要認證的樹藝師勘查，寫報告送交政府批准。要清理斷裂倒地的樹和鋸掉大樹，第一步就是請專業砍樹的公司來估價。

我們打了幾個電話，一家家族企業的公司回應很快，看過以後，估價在我們的預算範圍內，但問題是他們只有公司保險 ，且企業法人有豁免，沒有工人的職災保險。我去查了一下縣裡的政策，像這種沒有職災保險的，如果工人在你的地界內出了事，那你有可能要吃官司的，所以儘管便宜，我們也不敢用。

另外三家則都是比較大的公司，他們公司都自帶樹藝師。我們前院的橡樹品種是Laurel oak，據樹藝師說不是什麼有價值的樹，又離房子那麼近，容易批准砍伐；側院倒下的樹是Live oak，是保護品種，但是屬於危險情況，也容易批准砍伐。

這三家報價都比較高，想到砍伐樹木的風險高，公司買的保險費也高，我們也能理解，就選了一家與我們眼緣相合的估價師所在的公司。大公司還有一個缺點，就是可能生意太好了，從打電話到實地估價等了一個半星期，真正實地來砍樹，要兩到三周，需要耐心等待。

終於，砍樹的工人進場了，一輛巨大的卡車有著加高車廂，用來運送鋸下的樹木；一輛拖車上面載著一輛綠色工作車，別看它個子小小的不起眼，設計很巧妙，不僅有可以伸展、旋轉自如的長臂，可以將工人升空送上想要的高度，車下除了車輪還有四個大鐵爪，可以牢牢抓住地面，今天的工作大部分靠它。

機器轟鳴，木屑飛揚，天氣也給力，氣溫很奇特地降了好幾度，涼風一直微微吹拂。我們給工人送了三次涼水和零食，下午四點左右結束了工作，兩棵直徑大於九十五公分、高達七公尺的大樹，化成一卡車的木屑。

昔日被綠蔭覆蓋的草地一下子陽光普照，被工作車和樹枝蹂躪的草地滿目瘡痍，一覽無餘，心裡有點悲傷，只好交給大自然去慢慢修復吧。