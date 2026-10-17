我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張婉瑩監視賴清德兒子案外案 CBS追查人脈牽出柬埔寨太子集團

空中翻轉還能懸浮 特斯拉飛天跑車Roadster 5大問題一次看

告別兩棵大橡樹

南竹
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

雷雨造成大橡樹斷枝後，屋主趁機處理另一棵靠房太近的樹，經樹藝師評估與政府核准，最後選擇較貴但有保險的大公司完成砍除。

八月中旬一天晚上，刺目閃電不時撕裂長空，隆隆雷聲滾過天地，此起彼伏，真是驚心動魄。次日晨起，只見我家側面一棵大橡樹的一根分枝，直徑恐怕有三十公分粗細，斷裂倒地，好在周圍都是草地，沒有砸在房頂上或是道路中間。上前仔細察看，發現那棵大橡樹分杈之間有很多枯葉和木屑，想必中心有腐朽。正好我們家前院還有一棵大橡樹離房子特別近，一直看它不順眼，想趁此機會一併清理掉。

想要去掉自家院子裡的大樹，在佛羅里達州坦帕（Tampa），需要認證的樹藝師勘查，寫報告送交政府批准。要清理斷裂倒地的樹和鋸掉大樹，第一步就是請專業砍樹的公司來估價。

我們打了幾個電話，一家家族企業的公司回應很快，看過以後，估價在我們的預算範圍內，但問題是他們只有公司保險，且企業法人有豁免，沒有工人的職災保險。我去查了一下縣裡的政策，像這種沒有職災保險的，如果工人在你的地界內出了事，那你有可能要吃官司的，所以儘管便宜，我們也不敢用。

另外三家則都是比較大的公司，他們公司都自帶樹藝師。我們前院的橡樹品種是Laurel oak，據樹藝師說不是什麼有價值的樹，又離房子那麼近，容易批准砍伐；側院倒下的樹是Live oak，是保護品種，但是屬於危險情況，也容易批准砍伐。

這三家報價都比較高，想到砍伐樹木的風險高，公司買的保險費也高，我們也能理解，就選了一家與我們眼緣相合的估價師所在的公司。大公司還有一個缺點，就是可能生意太好了，從打電話到實地估價等了一個半星期，真正實地來砍樹，要兩到三周，需要耐心等待。

終於，砍樹的工人進場了，一輛巨大的卡車有著加高車廂，用來運送鋸下的樹木；一輛拖車上面載著一輛綠色工作車，別看它個子小小的不起眼，設計很巧妙，不僅有可以伸展、旋轉自如的長臂，可以將工人升空送上想要的高度，車下除了車輪還有四個大鐵爪，可以牢牢抓住地面，今天的工作大部分靠它。

機器轟鳴，木屑飛揚，天氣也給力，氣溫很奇特地降了好幾度，涼風一直微微吹拂。我們給工人送了三次涼水和零食，下午四點左右結束了工作，兩棵直徑大於九十五公分、高達七公尺的大樹，化成一卡車的木屑。

昔日被綠蔭覆蓋的草地一下子陽光普照，被工作車和樹枝蹂躪的草地滿目瘡痍，一覽無餘，心裡有點悲傷，只好交給大自然去慢慢修復吧。

精華 FAQ

  • 其中一棵在雷雨後斷了大枝，顯示樹幹可能已經腐朽；另一棵又離房子太近，長期讓人擔心安全問題，因此作者乾脆趁機一起處理。

  • 先請認證樹藝師到場勘查並出具報告，再送交政府核准，之後才能找專業砍樹公司估價與施工，整個流程比一般修樹更嚴謹。

  • 雖然那家公司價格較低，但沒有工人的職災保險，若工人在自家地界出事，屋主可能也會被捲入官司；為了避免風險，作者改選有完整保險的大公司。

佛羅里達州 保險

上一則

埃及2世紀木乃伊肖像畫 修復後首次出國展出

延伸閱讀

送出一棵蘋果樹

送出一棵蘋果樹
給星星的信

給星星的信
好萊塢武術指導露出另一面 從死手指變綠手指

好萊塢武術指導露出另一面 從死手指變綠手指
愈來愈多北漂青年地壇公園認養樹 尋求安定感與慰藉

愈來愈多北漂青年地壇公園認養樹 尋求安定感與慰藉

熱門新聞

故宮設有文物科學研究分析實驗室。（圖／故宮提供）

大英博物館康熙瓷碗離奇摔碎 台北故宮「改箱為櫃」保衛文物

2026-10-12 19:57
這棟建築是位於台北市中正區衡陽路58號的全祥茶莊，其日治時期為和泉時計店台北支店。

情繫城中區

2026-10-10 02:00
圖／123RF

不能說的祕密

2026-10-12 02:00
曾被認為早已失傳的清宮舊藏—虞世南「積時帖」，上周在佳德香港2026秋季拍賣會以餘1.775億港元成交。（佳德香港提供）

遭末代皇帝溥儀帶走 躲過小白樓之亂 虞世南「積時帖」 1.7億港元落槌

2026-10-11 05:09

一把多出來的鑰匙

2026-10-10 02:00

超市採購也瘋狂

2026-10-11 02:00

超人氣

更多 >
上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮

上任僅5天就被炒？川普勸白宮發言人：不如重新考慮
哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」

哈林罕揭10年婚姻內幕 不讓張嘉欣跟「自己比較安心」
華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億

華女15歲赴美經營乾洗店 今成AI教母公司賣出82億
靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元
拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我