AI摘要 文章摘要整理： 作者在學校停車場撿到一副藍牙耳機，原本擔心失主難尋，卻因耳機具備定位追蹤功能，最終由一名初中生親自上門領回。

第一次用耳機，還是那種掛在腦袋頂上、耳邊有一團蓬鬆海綿的有線耳機。後來一個聖誕節 裡，女兒買了一副藍牙耳機作為禮物送給我，它小巧玲瓏，很好使用，只是當年價格有點小貴，我一邊竊喜女兒的孝順，一邊嘟囔她太會花錢。這種耳機攜帶方便，卻也極易丟失，好在它們有追蹤系統，只要訊號尚存，都有可能重新回到主人身邊。果真有一天，因為這種高科技追蹤功能，我有了一次他人追尋半個城市，最後耳機「完璧歸趙」的奇遇記。

那是一個周六的下午，我們中文學校周末借址巴洛阿圖（Palo Alto）甘恩高中（Gunn High School）上中文課。下課鈴響後，我迅速整理好教學器材、學生的作業本，將桌椅復位後，已經五點多鐘了，我匆匆下樓，來到停車場。就在我拉開車門，一腳踩進駕駛室的剎那，目光無意間掠過車前輪旁的地面，在一片枯黃落葉堆裡，一抹異樣的純白突兀地躺在那裡。

我帶著好奇彎下腰，輕輕撥開落葉，發現是個純白光亮的藍牙耳機空盒，再仔細查看，兩個精緻的小耳機也散落在落葉裡。「我就說嘛，這種東西很容易丟失的。」我嘀咕著。那個周末我要趕時間，來不及折返學校辦公室，我想下周上課前去趟學校辦公室的失物招領處，失主大概可以透過校方找到耳機。

到家後，我將停車場撿到耳機的事說給女兒聽，女兒聽著笑了笑，說：「媽，妳不用擔心，現在的無線耳機都有即時定位追蹤的功能。」女兒一邊幫我把耳機盒裡外都擦乾淨後充上電，一邊解釋道：「只要失主打開手機裡的尋找功能，哪怕隔著幾座城，它也能精準地定位到耳機。說不定，失主已經順著定位，來主動聯繫我們呢。」聽她這麼一說，我放下擔心。

果不其然，晚上九點多鐘，前門鈴聲響起，我趕緊去開門。藉著門廊的燈光，我發現門廊中沒有人，門上貼著一張小紙條。我取下紙條，只見上面用英文留下了聯絡方式，馬上按照紙條上的號碼撥通了電話。

電話接通，對方驚喜交加。僅僅過了幾分鐘，門鈴聲再一次急促響起，我打開門，一個衣著樸素、眼神有些靦腆的初中小男生出現在門口。他局促地揉著衣角，眼中滿是期盼，當我把盒子遞到他手上時，他打開盒子一看，兩個耳機完好無缺。在燈光下，我注意到他原本緊繃的臉上瞬間釋然，他拿著失而復得的耳機，身子微微前傾，一遍又一遍地向我道謝，聲音裡甚至帶著一絲因激動而產生的顫抖。

望著他消失在夜色中的背影，我回到了客廳。「哎呀，剛才光顧著高興，竟然忘了拿手機給耳機照個相。」

這段經歷讓我對現代科技有了新的認知，過去知道手機能定位手表、車鑰匙、車庫門等等，如今知道小小耳機也擁有如此強大的追蹤功能。在一個普通的夏夜裡，一場科技的助力與善良的偶遇，居然將「拾金不昧」的精神不落俗套地發揚光大。事情雖小，卻讓我懸著的心安定了下來。