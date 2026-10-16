AI摘要 文章摘要整理： 作者在僑團活動中與朋友屢起摩擦，卻因朋友九十多歲父親一句護女勸和，勾起對已故父親的深切思念與失去親情的遺憾。

美國東岸的炎炎夏日，正是心浮氣躁的時節，恰逢附近H僑團一年一度的大型活動。我應朋友之邀義務幫忙，活動只有短短幾天，事前的籌備卻冗長而繁雜。儘管從前已經參與活動多年，然而人多口雜，義工之間總是有意見不合之處。我和其中一名女性朋友雖然多次合作，無奈兩人火氣漸增，偶爾口角，我以為事過境遷，卻沒想到，事情居然還有下文。

活動正式開幕時，朋友年逾九十歲的父母特意前來捧場，我自是放下手中工作，上前寒暄。短短閒聊之後，朋友隨即便帶著她的父親在活動現場四處逛逛，我便和老人家話別。正說著話，朋友的父親突然轉過頭來對我說：「妳們不要吵架，因為她是我的女兒啊。」

我和朋友兩人不約而同哈哈大笑，這已經是老人家第二次和我說同樣的話。我告訴朋友父親，幾天前朋友的先生前來現場幫忙，我還和她的先生開玩笑說：「幸好你來了，不然我們兩個就要廝殺一番了。」

送走老人家以後，我心裡湧上一股莫名複雜的情緒。不只是覺得朋友的父親護短得可愛，同時也覺得朋友何其幸運；而我的內心，更是止不住地深深思念起我自己的父親。

花甲之年的朋友，父母依然健在，難得的是兩位老人家神智清楚，並且就住在不遠之處，她可以回娘家，向高齡的父母絮叨生活上的大小事，包括抱怨和我的口角。

而我早已失去了雙親。我的父母不如朋友雙親高壽，隔了一個太平洋，當年父親去世時，我甚至無法見到父親的最後一面，只來得及奔喪。

想到朋友九十多歲的老父親一片拳拳愛女之心，我幾乎要流下眼淚。朋友知道她有多麼幸福嗎？她依然擁有的幸福，我卻早已失去，無法失而復得，更是求而不得。

我想起了三十年前，因為結婚而遠渡重洋的往事。當時新婚返鄉探親的我，坐在父親的摩托車後座，父親一邊騎著車，一邊詢問我，丈夫有沒有對我很好？如果沒有，我隨時可以回家，父親告訴我：「爸爸不管多老，無論如何都可以養妳。」聽完以後，我的眼淚幾乎奪眶而出。我想，父親忘了，我的學歷比他高，我的薪資也比他高。

其實，我知道，如果父親依然在世，他也一定會為我出頭打抱不平。因為，和朋友一樣，我也是父親的掌上明珠。