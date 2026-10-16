AI摘要 文章摘要整理： 作者在美國建國250周年之際造訪殖民地威廉斯堡，透過導覽、服飾展示、議會故事與古早餐飲，感受這座「活的」博物館讓歷史鮮活重現。

八月的一個周末，先生有去維吉尼亞 州威廉斯堡（Williamsburg）出差的機會。因為我一直想訪問殖民地威廉斯堡（Colonial Williamsburg）──一個著名的美國殖民時期歷史文化景區，也被稱作是一座「活的」十八世紀城市博物館；恰巧今年又是美國獨立兩百五十周年，促使我更想了解美國建國前的那段文化背景，於是我欣然跟隨前往。

傍晚時分，我們在維吉尼亞州里士滿（Richmond）機場下飛機。租車行駛約五十分鐘後，便抵達了目的地，並在其附近的一家旅店安頓下來。

第二天一早，我們就迫不及待地步行到了「殖民地威廉斯堡」。儘管我們來前就聽說它保存了過去，但到那裡後，我們還是感到新奇。映入眼簾的首先是一條開闊的泥土路、筆直的長街道和街道兩邊的矮房子，還有幾個穿著十八世紀服裝的歷史演示員在房屋周圍行走著，像是一幅樸素的歷史畫。

我們的訪問是從總督府（Governor's Palace）開始的。它是一座兩層樓的紅磚房子，有寬闊的庭院和花園，在那裡，一名穿著很像華盛頓的老人家正在給旅客們講述殖民地威廉斯堡的故事。他提到威廉斯堡曾是十八世紀維吉尼亞殖民地的首府，與美國獨立戰爭時期的歷史聯繫非常緊密。他帶著濃重的南方口音，又加上恰到好處的手勢，讓我們彷彿置身於十八世紀，聆聽一場穿越時空的演講。

沿街走到一處賣服裝的小店，我們看到幾個身著當時服裝的婦女正在展示十八世紀衣服的縫製。只見她們手工將布料裁剪後，開始縫製；她們雖然縫得慢，但針腳整齊細密，完全不比機器縫得差。我看到一條帶荷葉領口的連身裙，跟我喜歡的Felicity（十八世紀American Girl Doll）的衣服式樣一樣，忍不住也縫了幾針。

我們沿著路繼續走，直到抵達街道盡頭的議會大廈（Capitol）。一名打扮成當時平民的婦女，為遊客講解這座大廈作為小鎮討論重大決定的歷史地位，談到當時殖民地居民就是在這裡討論殖民地的政治制度。她模仿著曾經的小鎮代表對不同意見的辯論，做出各種有趣的撇嘴表情，逗得我們和身旁的孩子們哈哈大笑。笑聲中，我們也了解了當時殖民地居民是如何討論美國獨立、民主政治和個人權利。

不知不覺中，幾個小時過去，我們感到有點餓了，於是走進了一家街道旁的小飯館。飯館用的是十八世紀的菜單，我們點了牛肉和炸雞，外加馬鈴薯泥和四季豆。當滿滿的大盤子端上來時，我們都樂了：看來當時的人們飯量都不小啊。於是，我們就像那個年代小鎮上的食客一樣，在一名飯館侍者的琴聲中享用了這頓美餐。

當興致勃勃地訪問了所有計畫要去的地方後，我們要跟殖民地威廉斯堡說再見了。記得我當時留戀地回頭多看了幾眼它看似普通的街道和建築，心裡感慨著：這座「活的」博物館，有故事、有沉浸式體驗和實地探訪，它讓歷史變得鮮活生動。這次訪問，無疑讓我在美國建國兩百五十周年之際，補上了解美國獨立革命前後社會和政治環境的這一課。