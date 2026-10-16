AI摘要 文章摘要整理： 本文以GE Vernova被挑剔客戶逼出升級為喻，寫作者的女兒用不斷糾錯與提醒，成了她24小時待命的私家教練，讓她在生活與觀念上同步成長。

「財富」雜誌前幾天報導GE Vernova。這家公司原本是奇異集團裡管電力設備的一塊，分拆獨立以後，股價漲了百分之六百。執行長史崔齊克接受採訪，講到那些難搞的高端客戶：他們要的技術規格，比公司原本的標準複雜得多，逼著GE Vernova一層一層往上升級，升完以後，整個公司都墊高了。他說，挑剔的客戶，是不用付錢的教練。

我把這段念給女兒聽，她在切菜，頭也沒抬：「所以呢？」所以，我心裡在算一筆帳。舊招牌散了，新關係重新建立，公司反而更值錢，別人挑剔的地方，替它省下了自己摸索的那幾年。

這筆帳，放在我家應該也算得通，只是我這裡沒有分拆，我是原地不動。是那個被我一手養大、後來去讀比較文學、又去哥大 讀美國研究和寫作，畢業以後專業寫影評、文評、書評，專門替人挑書、挑電影毛病的女兒，把我原地升級了。

砧板放歪了，她說危險；肉沒熟透，她說要立刻進冰箱。我一開口，不管是政治、法律，還是火箭為什麼會在半空中炸掉，她都能立刻調出一整套反方論述，引經據典，讓我啞口無言。我隨口講一句，她告訴我事情不是我想的那樣，然後背景資料、歷史原因、不同觀點一起湧出來。明明只想說幾句話聊聊天，最後上完一堂課。

可是話說回來，她是一個孝順又體貼的孩子。我的被子是她買的，鞋子是她挑的，家裡少了什麼，她常常比我先看見。

她會嫌我這個做得不對、那個放得不好，可是天冷了，她先想到的是我夠不夠暖，鞋子合不合腳。

這些年，我們就在彼此的掙扎、糾結、辯論，偶爾再加上一點爭吵裡，一路生活下來。聽完那段訪問，我才發現，隨著她長大成人，我竟然也跟著成熟了不少。很多新的觀念、新的知識、新的規矩，都是她一點一點塞給我的。也因為身邊一直有這麼一個人提醒，我始終沒有從時代裡掉出去。

我把算盤又撥了一下。外面請一個生命教練，一小時至少一百美元；我花了這麼多年，把一個專門挑毛病的人培養出來，她有比較文學和寫作雙碩士的底子，看電影、看書是她的正職，替人挑錯是訓練有素的職業病，現在她一天二十四小時待在我們洛杉磯的家裡免費服務。這不是資產，什麼才叫資產？

史崔齊克說得對，複雜的客戶，才逼得出真正的技術。女兒教練服務不用預約，二十四小時待命，日日磨，天天改，總有一天我會完美。

從那一天開始，我的人生忽然開朗了，我開始記帳。「媽媽，這個不能這樣放。」省十元。「媽媽，妳這個觀念不對。」這一題比較深，二十五元。如果一路開車，從頭到尾完整解釋了三十分鐘，我就想：今天賺到了，至少省了五十元。這幾年我沒有一天鬆懈，每個動作都得留心，每句話都得先想過，真的不知道省下多少學費。

那天在廚房，她伸手把我剛放下的砧板轉正了。我說：「謝謝教練。」她抬起頭來，看著我：「什麼？」