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英武水牛城

張達聰
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*可選用 水牛城鬧市中央的麥金利總統紀念碑。（圖／作者張達聰提供）
*可選用 水牛城鬧市中央的麥金利總統紀念碑。（圖／作者張達聰提供）

AI摘要

文章摘要整理：

水牛城不只是瀑布轉運站，還因伊利運河而興起，擁有市府大樓、總統銅像、紀念碑與軍艦展區等歷史景點，呈現獨特城貌。

水牛城（Buffalo）音譯布法羅，處伊利湖（Lake Erie）畔，以人口計是紐約州第二大城。由於距尼加拉大瀑布（Niagara Falls）僅二十英里，它給許多人的印象是遊覽大瀑布的最佳中轉站，其實水牛城還有悠久歷史、美麗市容和諸多景點，值得人們造訪遊覽。

水牛城得名於附近的水牛溪（Buffalo Creek），本是印地安土著遊牧地，十七世紀歐洲殖民者競相來到，才逐步反客為主，到十八世紀形成城鎮。

一八二五年完工的伊利運河（Erie Canal）將北美的大湖區（Great Lakes）和東部赫德遜河（Hudson River）以及大西洋（Atlantic Ocean）一併聯通，作為運河西部終點的水牛城由此在政治和經濟各方面得到飛速提升，成為舉足輕重的內湖港。

水牛城道路寬闊，市容舒展，以擁有多個獨具風格的建築物聞名，得享皇后之城美譽。

給我們印象最深的是市中心的市府大樓，屬二○年代湧現的裝飾藝術摩天樓風格傑作（Art Deco Skyscraper）。它注重幾何形態和強烈線條，採用豪華建材，突顯現代化與進步派的眩目氣勢。

市府大樓外牆呈淡褐色，左右對稱，中央塔樓有三十二層高，自周圍的連體樓頂拔節而起，形成錯落有致的景觀。

可貴的是任何人都可隨意進入大樓參觀，通過安檢後可坐電梯直上二十八樓，然後直接走到室外瞭望台，三百六十度無遮攔遠望，欣賞四周令人心曠神怡的美景，甚至還能看到碧波萬頃的伊利湖。

水牛城是一座與國家命運和政治生涯有千絲萬縷聯繫的歷史名城，市府大樓地面佇立的兩位來自水牛城的美國總統銅雕像就是明證。

南面的是第十三任總統菲爾摩（Fillmore），他是當地知名律師和政治家，曾幫助創建紐約州立水牛城大學，退位後仍居於此直到過世。北面身披大衣的則是第二十二和二十四任總統克里夫蘭（Cleveland），他先後擔任過水牛城市長和紐約州長，是史上首位兩任不相連的總統，另一位就是當今川普總統。

市府樓前的尼加拉廣場（Niagara Square）中央有座近三十公尺高的白色方尖碑，是美國第二十五任總統麥金利（McKinley）紀念碑。

他於一九○一年九月來此參觀泛美博覽會，不幸遇刺身亡，成為史上第三位遭暗殺過世的在任總統。環繞紀念碑基座的石獅子個個低垂頭顱，彷彿仍在惋惜麥金利的突然離去。

走到水牛河（Buffalo River）流入伊利湖的交口時，我們看到海軍公園水邊停泊數艘退役軍艦和一艘潛水艇，其中的蘇里文號驅逐艦以二戰中因被日軍擊中而隨艦沉沒的五位兄弟的姓氏命名。

一個家庭瞬間失去五個年輕生命，該是何等了不起的奉獻，令人愈知和平來之不易，更感水牛城的英武不凡。

精華 FAQ

  • 因為它除了靠近大瀑布外，還有悠久歷史、寬闊市容與多處景點，例如市府大樓、尼加拉廣場、紀念碑及海軍公園，足以吸引遊人專程造訪。

  • 1825年伊利運河完工後，把大湖區與東部及大西洋聯通，水牛城作為西部終點因而迅速提升政治與經濟地位，成為重要的內湖港。

  • 包括裝飾藝術風格的市府大樓、菲爾摩與克里夫蘭總統銅像、麥金利紀念碑，以及海軍公園停泊的退役軍艦與潛水艇，皆象徵城市歷史與奉獻精神。

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