AI摘要 文章摘要整理： 本文藉作者在夏洛特送孩子上學時的左右轉經驗，說明人常覺得沒走過的路更好，其實每條路都有等待與彎繞，重要的是選定後踏實前行。

我住在北卡 夏洛特（Charlotte）小城郊區，每天早上送孩子上學，出了小區大門，總要左轉。我算是小路加進去，適逢上班高峰期，橫著的那條路車特別多，又沒有紅綠燈，每次停在那裡，總要等上好一陣子。等得久了，心裡難免煩躁，我常常忍不住嘀咕：「要不今天右轉算了。」

右轉也能到學校，GPS說，無非就是慢幾分鐘。我想反正堵在這裡也是等，與其原地不動，不如一路開著，心裡或許還舒服些。可每次我剛有這個念頭，旁邊的大兒子就會立刻抗議起來：「不行，就走左邊。」他說得斬釘截鐵，彷彿左邊那條路才是唯一的路。

我這個人其實也懶，路線走熟了，就不願意輕易改變。於是，孩子堅持，我也省得折騰，每天還是左轉，每天還是等很久，卻又日復一日地照舊。

只有一次特殊情況。記得那天有特別安排，要去接孩子，天還下著雨。正值下午下班交通高峰期，我又一次被堵在左轉路口，等了很久，實在沒了耐心。車裡只有我一個人，沒有人反對，於是，我第一次果斷地打起右轉燈，拐了過去。

走下來才發現，其實也還不錯。下雨天，路邊的樹和草顯得格外清新，車也比平時少一些。只是這條路彎多，一會兒左拐，一會兒右轉，不像平時那條路那樣筆直。走完整條路，沒覺得它有多好，更沒覺得有多差。

前幾天，送孩子上學回來的路上，前面出了事故，堵得一動不動。我想，既然不能原路返回，那就試試右轉那條路回去吧。

那天一路走得磕磕絆絆。這一次，我才真正發現，右轉這條路也沒有想像中那麼輕鬆。去學校的時候是右轉，可回來的路上，卻幾乎全是左轉。每個路口都要等，車多，路又不直，繞來繞去，走了很久，覺得遠沒有原來的路省心。

這讓我忽然想到，人這一輩子，好像總覺得自己沒有選的那條路更好。找工作的時候，會想：如果當初選了另一份工作，也許現在會更輕鬆。感情裡，也會想：如果當初攜手的是另一個人，會不會有不一樣的生活？可實際上，那些沒有走過的路，因為沒有親自經歷，所以總容易被我們想像得平坦、寬闊，甚至風景更好。

只有真正走上去，才知道它也有紅燈，也有堵車，也有繞不過去的彎。人生大概也是這樣，沒有哪一條路會永遠綠燈，也沒有哪一種選擇，能夠避開所有的等待和遺憾。

忽然覺得我大兒子的簡單很好，他每次都堅定地說：「走左邊。」不比較，也不猶豫，反而省去了許多糾結。

人走到後來，大概都會明白：最重要的，不是一直惦記著另一條沒有走過的路，而是把腳下正在走的這條路，慢慢走穩。左轉也好，右轉也罷，不過是一個選擇而已。選擇前盡量考慮清楚，選擇後就不後悔、不搖擺，即便選錯了，只要心裡不慌，路遠一點，彎多一點，其實也沒有什麼。