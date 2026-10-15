AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶二十年前在西雅圖照顧父親後，車子因停在濕爛草地而陷入泥濘，幸得陌生皮卡司機伸手相助，這份善意多年後仍深深溫暖著他。

二十年前西雅圖 （Seattle）的深秋，雨水總是下得綿密而陰冷。那時老父親年事已高，身子骨漸弱，日常生活已無法完全自理。父母親一起住在一座小獨立屋裡，隔壁恰好是我的親友，彼此平日裡能有些照應。但父親夜間的起居和照護依然是個重擔，我們幾個手足便排了輪流值夜的班表。

那天下班後，天色早已黑透，雨絲在車燈前織成白濛濛的霧。我到的時候，父母家裡正好有客人來訪，唯一的車位已被停了，我順勢將車頭一拐，把車停在了旁邊路邊的一小塊草地上。

那一夜，照料父親直到天光微亮。晨曦透進窗櫺時，一身的筋骨酸痛混雜著整夜未眠的疲憊，我向母親輕聲道別，帶上房門，準備趕回家梳洗後去上班。

然而，當我坐進駕駛座發動引擎、踩下油門時，車子卻紋絲不動。

連日陰雨早已讓那片草地吸飽了水分，表面看似平整，底下卻已成爛泥。伴隨著引擎空轉的刺耳轟鳴，輪胎在泥坑裡瘋狂打滑，泥漿四濺。我下車推了幾次，鞋底裹滿厚厚的濕泥，車輪卻愈陷愈深。清晨的冷雨順著後頸滑進衣領，透骨的寒意混著焦慮與無助，一時竟不知該向誰求助。

就在我站在泥水裡手足無措時，一輛墨綠色的老式皮卡緩緩在路邊停了下來。

車上下來一名身材魁梧的白人男子，戴著沾滿油漬的鴨舌帽，穿著厚重的工裝夾克。他看了看深陷泥坑的車輪，又看了看狼狽不堪的我，只平靜地問了一句：「需要幫忙嗎？」我連忙點頭。

他沒有絲毫猶豫，轉身走到皮卡後斗，翻出一根粗實的黃色拖車繩與金屬掛鉤。他毫不在意地單膝跪在潮濕骯髒的泥地上，俯下身子摸索著，熟練地把繩鉤掛在我的車底拖車孔上，另一端扣牢在自己的皮卡尾部。

「上車，打空檔，我拉你時你輕踩油門。」他朝我打手勢喊道。皮卡一聲低吼，粗繩瞬間繃直。在一陣泥水翻滾中，我的車被穩穩地拖回了平整的柏油路面上。

我急忙跳下車，掏出錢包想表達酬謝，老美卻早已俐落地解開了繩子，隨手在褲腿上擦了擦滿是泥汙的雙手。他笑著推回我的手，拍了拍我的肩膀說：「別放在心上，開車注意安全。」還沒等我鄭重地說完一聲謝謝，他已收好繩子跳上皮卡，朝我揮了揮手，調轉車頭，很快融入了西雅圖清晨濛濛的雨霧之中。

轉眼二十年過去，老父親早已離世，那間小屋也換了模樣。但每逢多雨的深秋，我總會想起那個清晨，想起那輛停在泥濘邊的老皮卡，以及那名陌生司機手上質樸溫熱的泥土氣息。它像一道穿透異鄉陰霾的晨光，溫暖了我往後無數個風雨兼程的日子。