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虎口脫險

夏洋洲
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AI摘要

文章摘要整理：

作者在華盛頓特區暴雪夜受困高速出口，與陌生車主合力推車、聽從警察指示棄車，最終冒險逆向滑回高速脫困，事後感念眾人互助。

「一、二、三」，我和幾個素不相識的車主齊心吶喊，同時發力，將一輛紅色轎車推到路邊的小溝裡。小溝落滿薄雪，轎車兩輪溝裡、兩輪溝外，斜躺著。

那年周五，由馬里蘭黃昏返家，雪中剛入華盛頓特區四○五高速公路，彷彿進了滑雪道，眾車歪歪扭扭，擠成一團，緩慢地前行。

家在一百二十五英里開外，剩餘油量顯然不夠。滑行中瞥見路邊加油站，立刻拐上出口彎道，隨即後悔。一輛中型卡車陷在有坡度的車道遠端，緊鄰加油站，後面跟的車堵成一串蒜。我看著後視鏡，彎道很快被接踵而來的車淹沒，無路可退。

雪愈飄愈厚，被卡在彎道的車主們聚在一處，商定只有把卡車推上去，大家才有活路。幾個陌生人前往，三兩回合下來，無奈坡高雪滑車重，卡車沒上去，卻被推歪了，意外擠出一條窄路。人們像被注入強心針，車隊開始蠕動。

奔馳、奧迪、凌志……一輛輛四輪驅動車搖搖晃晃上去了，無比神氣。前面的白色豐田，前輪打滑，尾氣熏人。我的本田奧德賽，在雪窩裡向上努力一番後，縮回窩內，豐田車主過來看看：「你的輪胎太舊，沒有摩擦力了，和我的一樣。」

警察徒步而來，見多識廣，勸一眾深陷雪地的車主放棄抵抗，找朋友、找旅館。他大手一揮，讓一群倒霉蛋把車推到路邊溝裡，騰出彎道給拖車。

夜色濃厚，苦等拖車的車主漸少，棄車人漸多。雪忽急忽緩，落滿了我白襯衣外的黑薄大衣，雪水浸透鋥亮的皮鞋。辦公室白領的冬裝，哪裡扛得住這郊野的陣陣寒意？翻蓋手機裡有朋友的電話號碼，卻不敢打。

最後幾個心存幻想的陌生人，久等不見拖車，和我一樣，終於死了心，能做的，是把自家車一一推到溝裡，不被拖車刮到。輪到我的車了，我心想，非得親手把它送入溝裡嗎？驀然發現，附近溝裡也沒空位了。有人建議：「警察已經把下面的彎道清空，索性把車推著掉個頭，往坡下開回高速，你有膽嗎？」與其被窩囊地推，不如冒險一搏，最糟莫過於開入溝裡。

進駕駛室，點火，慢慢地鬆開剎車。幾個萍水相逢的陌生人，似乎是那些幫忙推過卡車的人，他們腳底打滑，在一人前面指揮下，徒手推著車尾艱難地轉了半圈，奧德賽車頭向下。黑暗中借著雪色，我小心翼翼地滑了下去。從來沒有這樣開過，在塗了一層冰雪的彎道上，車子直直地往下滑，冷汗冒了出來。

逆行在冰雪上，剎車時車尾不斷地打滑搖擺，車輪壓在新積的雪上，發出「嘎嘎」的彷彿痛苦聲。接近彎道底部，我滑過了一輛似乎剛剛自投羅網的車，閃著警燈的警車在作陪。我的心跳得更快了，警察會攔下我嗎？萬一警燈在後面閃爍，我又剎不住車呢？那名正與司機解釋著什麼的警察沒理會我，或許雪花模糊了他的視線，或許他在冰雪中放我一馬。

下滑時，出口遠處可見稀稀拉拉幾盞黃色車燈，龜行在高速上。我一掌拍亮緊急燈，喇叭按得山響。虎口脫險，誰還顧得上交通規則？迎面而來的幾輛車，紛紛長鳴，為我讓道。我聽著長鳴聲，像警告，更像歡呼。

約五小時的奮戰，終於擺脫了彎道，擺脫了拖車、旅館和不知所措。長長舒完一口氣，突然意識到，忘了感謝，我竟然忘了彎道下滑前說聲謝謝。

十八年了，陌生人，謝謝你們。

精華 FAQ

  • 因為油量不足，作者看到路邊加油站便拐上出口，沒想到前方有卡車卡在有坡度的車道末端，後車又迅速塞滿彎道，結果無路可退。

  • 車主們先合力推卡車，雖未成功上坡，卻意外擠出狹窄通道；警察則勸大家放棄等待拖車，把車推到路邊溝裡，為拖車與通行騰出空間。

  • 作者與陌生人把奧德賽車頭轉向下坡，冒險逆向滑回高速，途中緊張到冷汗直流，卻幸運未被攔下，終於在5小時後脫困，因此感嘆如同虎口脫險。

加油站 本田 豐田

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