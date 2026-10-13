AI摘要 文章摘要整理： 作者退休後常陪老伴去超市分工採買，並在美國鄉下小城感受到居民與太太們的友善熱心，這些看似微不足道的小插曲，卻讓平凡生活充滿趣味。

退休 後，陪老伴去超市，我是滿有用的。因我們差不多都是兩星期才去一次，採購量頗大，所以我們分工，她推購物車去拿日常用品，如洗碗精、餐巾紙、衛生紙、罐頭食品等乾貨；因為我對水果比較挑剔，就由我去精挑細選香蕉、蘋果、橙橘和時令水果。然後我們在蔬菜區會合，她選完新鮮蔬菜，再一起去拿冷凍食物、結帳。

我們住在喬治亞州 西北山區的鄉下小城卡爾頓（Carrollton），居民以白人為主，他們對我非常友善，如有次我從男裝部旁走過，一名先生特別跟上來，給我看他手中的襯衣，說正在大減價，不要錯過。又如有次，我推車經過結帳口，另外一名先生正要來結帳，看到我馬上退後一步，讓我排他前面，我只好道謝，並告訴他我只是路過。

太太們更喜歡搭訕指點，或帶我一排排地找東西，有時甚至弄得我欲罷不能。有一次，我在放玉米處看見一名太太買大量玉米，就順口問了句怎麼選玉米，沒想到她除了鉅細靡遺地解釋，甚至說出她家祖傳玉米食譜 ，相當熱心，我一時被弄得不知如何結束。

但有兩件我覺得頗有趣、而且一直玩味的事：

有一次我拿了水果，正在探頭探腦找老伴，附近一個年齡相仿的太太走過來說：「她在第三道貨物架那邊。」我不由好奇問：「妳知道我在找誰？」她說：「你太太啊。」我又問：「妳怎麼知道她是我太太？」她說：「看你們剛剛在那裡交頭接耳的樣子，怎不是你太太？」我說：「妳怎麼會注意到我們？」她說：「嫉妒啊，她真好命，有你這樣的先生。」我說：「我有什麼了不起？」她說：「我家那老鬼（That old bum of mine）就從不會來陪我買菜。」說完還哼了一聲，故作憤憤不平的樣子離去。

又一次，我選好水果，捧著好幾串香蕉，又拎著兩袋蘋果和橙子，站在通道口旁，東張西望盼不到老伴，神情大概顯得有些無助。這時一名漂亮的中年太太走來問我：「你有什麼問題要幫忙嗎？」我說：「在等我太太，好把東西放在她的購物車內。」她說：「你這樣拿著多彆扭、多累，何不暫放在旁邊的水果檯上。」我說：「我怕妨礙別人選水果。」她就走開了。

沒想到過了不到兩分鐘，她拿了個大紙盒子來，說：「喏，都放在這裡面也好拿點。」我說：「謝謝，妳真是個好心人。」她笑說：「等下告訴你太太，照看好先生，不然水果和那可憐先生都會被好心人撿走了。」說完，還俏皮地眨眨眼而去。

這種雖說都是不足掛齒的小事，但也給那平凡的一天添了些有趣的小插曲，至今偶一想起，還是會為那些好心美國太太自娛娛人的幽默感莞爾。其實真不必有什麼驚人的大好事，這種小花絮，也可把日常生活點綴得歡娛多彩。