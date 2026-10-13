AI摘要 文章摘要整理： 作者冬天造訪華盛頓州哈馬哈馬灣，與家人露天吃牡蠣，品嘗家族六代經營的優質海鮮，並在篝火與海灣景色中感受親情與生活之美。

去年冬天在華盛頓州希爾弗代爾（Silverdale）的大兒子家小住。大兒子是醫師，大兒媳所在的公司剛被併購，很多同事都被裁員，她一個人要幹以前好多人幹的事，我就包辦了家務，為兒子夫婦減輕一點負擔。周末來臨，夫婦倆就會帶我到外面吃館子，算是犒勞。有個周末，我們驅車一個多小時，到奧林匹克半島（Olympic Peninsula）的哈馬哈馬灣（Hamma Hamma）吃牡蠣。

那天很冷，氣溫差不多攝氏零度，水面的冰塊還沒有化去。那段時間正是臘月，整個美國大多數地區正受暴風雪肆虐，很多地區積雪達到三英尺深，幾千個航班都取消了；相比之下，華盛頓州這裡就是春和景明了吧。

我們去的飯店由哈馬哈馬牡蠣公司（Hama Hama Oyster Company）經營，該公司是一個家族公司，已經經營了六代人。

這家公司採用低干預養殖方式，選擇潔淨、寒冷、開發程度低的水域，出產的牡蠣以乾淨、清爽、帶輕微甜味的風味著稱，常有黃瓜、西瓜皮或草本、植物氣息，鹹度適中偏輕，主要為太平洋牡蠣（Crassostrea gigas）。

到了那裡，才發現牡蠣飯店是露天的，只有簡易木板搭成三角棚遮雨和遮太陽。這讓我大吃一驚，不過，食客不少，看來大家為了美味的牡蠣，並不在乎坐在寒冷的戶外。食客們經年累月吃下來，牡蠣殼都堆成了小山，與不遠處的雪山交相輝映。

牡蠣有熟的、生的兩種，我要了烤熟的。兩大盤牡蠣端上來，看去很是誘人，牡蠣上面鋪了一層紅的綠的調料，顏色很鮮豔，食欲一下就被勾上來了。我竟然一口氣吃了十一個，從來沒有吃得如此恣意放縱。

棚外有篝火，周圍安放了一些條凳和椅子，吃完牡蠣，再到篝火邊坐一坐，又溫暖又有趣味。我獨自坐了一會兒，兩歲的小孫女也過來坐到了火堆邊，我有點緊張，生怕出什麼狀況，於是起身帶她到海灣邊散步。

好些水鳥在水面上下起舞，小孫女看得歡喜，一路說說笑笑，蹦蹦跳跳。那個時刻，覺得人生真美好。