AI摘要 文章摘要整理： 作者因搬家整理舊物，回望從白手起家到子女成長的歲月，也重新理解捨與得，最後發現真正難以割捨的是社區鄰里情感。

最近因為要搬家，整理東西時，我常常忍不住感慨，我們怎麼有那麼多的東西啊。三十多年前我和先生從中國來美讀研究所，每人帶著兩個行李箱，身上揣著二十五美元，開啟了這段異國的旅程。直到空巢後準備換小房，才發覺這些年我們不僅養育了兩個孩子，也在不知不覺中積累了這麼多的物品。

在整理過程中，清出了不少孩子們小時候的作業、手工作品和海報，甚至還找到了他們小時候的照片。更令人驚喜的是，我還找到了女兒小時候做的一個關於「未來職業」的課題。她用稚嫩的筆畫了自己穿著黑衣服坐在電腦前，下面寫著：長大後我想跟媽媽一樣做一名工程師。我當年看到這張畫時，還半開玩笑地跟她說：「不要做女工程師，孤單又辛苦。」那些年，我在會議室裡常常是少數的女性，這份孤單，我不希望她體會。

沒想到，二十多年過去了，她如願以償成了一名工程師。更巧的是，當年我是圖像處理的集成電路設計工程師，她現在則負責圖像處理的集成電路測試，隔著二十多年的時光，母女倆竟在同一領域相遇。我看著那張泛黃的圖畫，意識到也許當年孩子就把父母當作效仿的榜樣，如今她長成一個自信獨立的女性，彷彿早在二十年前，便已在冥冥之中繪好了藍圖。

這次搬家收拾出的，不只是一張舊圖畫，更是女兒一路走來的成長軌跡，我在忙碌歲月中未曾細細端詳。

收拾屋子時，放眼望去盡是物品。我跟女兒說，學會捨得：「我們兩手空空來到這個世界，到時候也會兩手空空地離開，什麼都帶不走。」女兒笑著回答：「可是我現在還沒有要走啊。」我想想也是，我們正處於不同的人生階段，對獲取和放手的感受自然不同。

比起物品，真正捨不得的，其實是這裡的人。在小區住了十五年，尤其是這三年加入了社區物業管理的義工，服務近兩百家的住戶，認識了不少新面孔。每次旅行歸來，一進入草木蔥蘢的社區，就有了回家的感覺。

「傳道書」說：「凡事都有定期，天下萬物都有定時。」有捨棄的時候，也有保留的時候。這些年，我學會了捨棄舊物、過簡單的生活，卻捨不得這些遠親不如近鄰的情誼——無論是對面做過空姐、退休後周遊世界的潘，還是隔壁正在等待第二個孩子降生的年輕夫婦，每次路上見面我們都會聊上幾句。

跟鄰居道別時，我們彼此安慰：我家不過是從橡樹公園（Oak Park）搬到幾英里外的西湖村（Westlake Village），車程不過幾分鐘，隨時都能再見面。

搬家的時候，有些東西放下了；有些情誼卻帶著走，伴我進入另一段旅程。