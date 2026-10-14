AI摘要 文章摘要整理： 本文透過拉古納伍茲母親市場中的兩段日常場景，描寫年長夫妻與母子間細膩互助的溫情，凸顯歲月中仍能看見愛與陪伴。

在南加州橙縣 （Orange County），離我家不遠，有一座專供五十五歲及以上人士居住的小城——拉古納伍茲（Laguna Woods）。這裡彷彿是一座被時光特別眷顧的小城，連空氣中的節奏，都比外面的世界慢了半拍。

這裡有一家Mother's Market，我習慣稱它為「母親市場」，店裡擺滿了新鮮、高品質的有機蔬果。來到母親市場，只要放慢腳步、用心凝視，總能遇見一些平日匆匆走過、很容易錯過的人情風景。其中有兩幕，特別深刻地印在我的心上。

一次是在停車場。一名老先生拄著拐杖，步履蹣跚地從駕駛座緩緩繞到另一邊。他先伸出一隻寬厚的手掌護在車門頂框，生怕老太太抬頭時撞到；接著又細心扶住她的臂膀，協助她下車。老太太同樣拄著拐杖，緩緩步出車外。兩人站穩後，彼此看了一眼，會心一笑。隨後，兩人各自一手撐著拐杖，另一隻手緊緊相握，就這樣一步一步，慢慢地走向市場。

看起來，兩人都有八十多歲了，走路已不再俐落，可是他們依然互相照顧、依偎前行。那一刻，我忽然想起婚姻裡那句我們都熟悉的誓言：無論健康或疾病，無論順境或逆境，都要彼此相愛、互相扶持、不離不棄。那畫面沒有過多的言語，卻讓我感受到，真正的陪伴，往往就藏在這些最平凡的動作裡。

另一次是在市場的蔬果區。一名頭髮花白、六十多歲的男子，推著輪椅陪伴一位近九十歲的老太太選購蔬菜。

男子挑了一包新鮮菠菜，俯下身，貼近老太太耳畔，輕聲問：「媽，這菠菜很嫩，今晚我們煮這個好不好？」老太太年紀大了，聽力不太好，他便又耐心地重複了一遍。我在旁邊看著，心中泛起一陣漣漪。小時候，是母親牽著年幼的兒子，溫柔叮嚀；如今老了，是兒子俯下身子，耐心傾聽。

後來，我又在停車場遇見了他們，兒子正在扶母親上車。他先小心翼翼地攙扶母親到座位上，再替她調整坐姿，讓她坐得舒服一些，最後細心地替她繫好安全帶。前前後後足足花了五分鐘，他的臉上始終帶著溫和的微笑，沒有半點急躁。

只是買幾樣菜，他卻願意付出這麼多時間與耐心，只為了帶行動不便的母親出來走走。那份流淌在歲月裡的溫情，不僅撫慰了老母親的暮年，也溫暖了站在一旁的我。

「小城故事多，充滿喜和樂。」每當想起這句歌詞，我總覺得，它彷彿就是這座小城的寫照。只要懷著一顆細緻的心來到這座小城，隨處都能看見愛的印記，而心中的收穫，也總會特別多。