AI摘要 文章摘要整理： 作者在郵輪旅途中突然掉牙，經船上醫療中心與醫師NiNi沿途協助，最後於比利時順利補牙，並體會到善待他人與結善緣的重要。

二○二六年九月九日，郵輪 正航行在蘇格蘭的設得蘭群島（Shetland Islands）附近。我像往常一樣到餐廳吃早餐 ，才剛吃沒幾口，突然覺得右上後方的大牙有些異樣，用舌頭一碰，竟發現牙齒缺了一大片。當下我整個人都慌了，這趟郵輪旅行預計長達八個月，接下來還有許多國家與港口要停靠，牙齒在這個節骨眼出問題，究竟該怎麼辦？

郵輪上雖設有醫療中心，卻沒有專業的牙科設備。當時我有兩個選擇：一是等靠岸後自己下船找診所，二是尋求船上醫療室的協助。思考後，我決定花費一百六十五美元接受檢查，並由船醫代為聯繫安排。幸運的是，我遇到了一位年輕又熱心的印度籍女醫師NiNi，她知道我還要繼續長途旅行，牙齒問題不能拖，便主動開始替我搜尋後續港口的醫療資源。

我們的下一個停靠港，是位於蘇格蘭北方的奧克尼群島（Orkney Islands）。這裡人口據相關記載約兩萬人，但當地只有幾家牙醫診所，資源相當有限，儘管NiNi醫師積極聯繫，仍無法安排立即看診。

在等待的過程中，我不敢掉以輕心。靠岸後，我先跑了一趟當地藥局，購買牙齒專用的臨時修補材料，每餐飯後，我都仔細清潔口腔並重新封補缺口，至少能幫我撐過這段過渡期，讓懸著的心安定不少。

NiNi醫師也沒有放棄，繼續幫我尋找再下一個港口的牙科診所。第二個停靠港是比利時的澤布呂赫（Zeebrugge），這次終於傳來好消息，成功預約到了一位女牙醫Pottie。

公主號醫療中心還貼心地安排了司機到港口接送，直接載我前往診所，免去了我在陌生城市裡摸索交通的恐慌。抵達診所時，我內心依然萬分緊張，深怕因為語言溝通不暢，或是牙齒狀況嚴重到必須拔除。

幸好，Pottie醫師仔細檢查後溫和地告訴我，這顆牙齒不用拔，只要重新修補即可。整個治療過程不到半個小時，非常順利。聽到修補後可以維持很長一段時間，我懸在半空的心終於徹底放了下來。

這次補牙費用為一百五十美元，加上司機接送費七十美元與郵輪醫療中心的安排費一百六十五美元，總共花了三百八十五美元。雖然開銷不小，但能在旅途中及時且妥善地解決燃眉之急，我覺得非常值得。

回程時，我特地買了著名的比利時巧克力，一份送給自己作為驚魂定魄的禮物，另一份則送給一路相助的醫療團隊，以及平時負責打掃我房間的菲律賓員工Lucy，表達深切的感謝。

其實，這次能順利完成診療，Lucy也功不可沒。兩個星期前她恰巧也掉了牙，正是她毫無保留地向我分享整套求醫流程，才讓我少走了許多冤枉路。

這場突如其來的意外，讓我深刻體會到：一個人長期在外旅行，最重要的不是祈求永遠不遇到問題，而是遇到問題時，能夠冷靜面對、尋求突破。

平日裡尊重並善待身邊的工作人員，不求即時的回報，但在意外降臨時，這些平日結下的善緣，往往會成為最溫暖的助力。正如同父母常對我說的那句話：「在家靠父母，出外靠善緣。」