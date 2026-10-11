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美國中餐不是貴就是難吃？華人改在家煮飯 網曝備餐秘訣

超市採購也瘋狂

鄒篤岑
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AI摘要

文章摘要整理：

作者回憶四十年前在波士頓買中國食材的辛苦，對比如今郊區大型中國超市普及、停車與購物都方便，感嘆生活大為改善。

記得四十年前，住在麻州波士頓（Boston）附近，想吃到中國人的青菜，真是難上加難。

我住在劍橋（Cambridge），離波士頓中國城只隔著一條查爾斯河（Charles River），開車約二十分鐘。中國城一般都位在市中心，停車是一大問題。好不容易找到停車位，步入中國城，當時貨品比較齊全的是八八超市，是台山人開的，店面不大，走道更窄，兩旁貨架堆滿各種乾貨和罐頭。

走道這麼窄，只能用手提菜籃；好不容易來一趟，又費盡力氣停好了車，恨不得看到什麼、想到什麼都買回去，於是一樣一樣往菜籃裡塞，不知不覺，菜籃已經裝得滿滿的，沉重得不得了。

轉一個彎，終於到了蔬菜區，眼睛一亮：哇！這一星期夢寐以求的台灣青菜，全都擺在攤子上。我趕緊拿塑膠袋，把各種蔬菜分別裝好，菜籃一下子堆積如山。雙手提著菜籃，拖著沉重的腳步，往最後一個熱門區——魚肉攤走去。

肉攤是開放式的，有專人服務，應有盡有，還有老美不敢吃的雞爪子。切肉的大叔是台山人，不會國語，也不會英文；而我不會台山話。我們兩個人只能靠手指比畫，溝通想買的東西。

隔壁的魚攤才是這次採購的重點。我一邊看價錢，一邊看新鮮度，心裡有數後，就用我的「蘭花指」示意大叔要哪一條魚，再比出要幾條，整個過程簡直像一齣啞劇。

大叔開始給魚開腸破肚，左手拿魚，右手拿刀，忽然對著我比畫切魚頭的樣子，我很快悟到：他是在問魚頭要不要？我用英文回答「Yes」，大叔也聽懂了，知道我要保留魚頭，他手腳俐落地把魚清洗乾淨，裝進袋子遞給我。我們彼此微笑，算是向對方道謝。

這時菜籃已經再也塞不下東西了，新鮮的魚袋只好另外提著，往收銀台走。我從錢袋裡掏出現金付錢給收銀員，收銀員再把菜籃裡的東西分別裝進塑膠袋。

我提著重重的袋子走了大約十分鐘，終於看到遠方的車子，把所有食物放進後車廂後，我癱坐在駕駛座上。呼！終於完成了一星期一次的中國城大採購。

現在回想起來，四十年前想吃中國食物，真的是一件不容易的事。如今的波士頓已經完全不同，約十幾年前，紐約華人超市看好波士頓市場，陸續前來投資開店。

現在郊區已有多家大型中國超市，離家不遠，南北貨齊全，應有盡有；走道寬闊，可以推著購物車慢慢逛；停車場也很大；普通話也已經相當普遍。回頭看看才發現，如今能夠輕輕鬆鬆買到自己想吃的東西，實在是太幸福了。

精華 FAQ

  • 當時中國食材選擇少，中國城超市不但店面小、走道窄，停車也困難，買菜常得費很大力氣，才能把一星期所需的食物帶回家。

  • 因為作者不會台山話，大叔也不會國語或英文，兩人主要靠手勢和比畫溝通；例如作者用手勢指魚，對方再以動作詢問是否保留魚頭。

  • 現在郊區有多家大型中國超市，南北貨齊全、走道寬敞，能推購物車慢慢逛，停車場也大，普通話普及，購買家鄉食物變得輕鬆許多。

麻州 波士頓

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