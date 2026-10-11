AI摘要 文章摘要整理： 作者因失業申請進修津貼被就業局否認，遂帶著完整電郵證據出庭，最後說服法官並成功取得勝訴與津貼支票。

移民 到加州 ，有朋友對我說：「美國人喜歡打官司，你要處處小心，稍不注意就會被人告上法庭。」我心想，本人一向奉公守法，謹小慎微，這朋友多慮了。又有朋友對我說：「有些傢伙喜歡欺負人，你要得理不讓，把他告上法庭。」我心想，本人一向與人為善，能忍就忍，這朋友認真了。

多年與人無爭，但最終被朋友說中，我去了法庭。想不到的是，我不僅打了一場官司，我還是原告；更稱奇的是，我不僅是原告，我告的竟是官府。

那日，我所在的部門被公司裁撤，我向州就業局申領了失業金。在就業局網站上看到一則信息：失業者在原專業基礎上進修，可獲進修津貼，但必須在領取失業金後不遲於第十六周向就業局發出申請。進修好處多多，於是在第十五周的一天晚上十點，我在就業局網站上發出了申請。發送完畢後立刻收到了回覆電郵，確認收到了進修申請，確認編號XXXX。我明白這是數據系統的自動回答，官員們已在家入睡，次日才會查閱申請。

開學日我向就業局寄出了校方開具的入學證明，但卻遲遲沒有收到進修批准信。發去詢問電郵，就業局的回郵讓我大吃一驚，說因沒有收到過我的進修申請，只可批准無津貼進修，如果我不同意，可向失業福利法庭提出訴訟。我整理出過往信件和電郵，決心一搏，特別以原色原樣印出了那晚十點的往返電郵頁面。

開庭日那天到庭，法務文員遞給我一疊材料，說：「就業局可以不派人出庭，這是他們送交的辯文和證據。」第一頁辯詞仍說沒有我的申請紀錄，其後附有全部來往信件和通聯紀錄，又讓我大吃一驚的是，其中獨缺那晚十點的電郵紀錄。

我是人單勢薄的一介平民，對方則是人多氣壯的實權官府。審案開始了，法官是位中年白人女士，面無表情，一臉嚴肅。我躬身一份一份送上準備好的材料，每擺放一份就簡敘要點。這法官端坐如山，不發一語。

當我擺放上第六份，她突然伸手拿起那份材料細閱，這第六份正是那晚十點的回覆電郵。法官沉思片刻，抬起頭直視著我，杏眼圓睜、聲色俱厲地問道：「就業局沒有你的申請紀錄，但你說他們收到了申請，請問：他們為什麼要這樣幹？」

這一問難住了我。我明白必須回答，且要立刻回答，於是脫口而出：「他們知道一切。」我這話是個擦邊球，沒有直接回答問題，但隱含著「就業局在刁難我」。這時法官臉色已不那麼嚴肅，她和緩地說道：「今天審案就到這裡。」她起身時又說道：「我在這個位置上二十年了，看得出你做了認真準備。」

數日後，我相繼收到了勝訴判決書和就業局的津貼支票，也深刻領悟到：司法是維護公平正義的最後一道防線。