AI摘要 文章摘要整理： 作者以自己車被女老師碰撞卻未獲致意，對照七年級學生主動道歉，感慨真正成熟是願意為行為負責，教師更應以身作則。

清晨一睜眼，才驚覺上班又快遲到，我匆匆出門上班。學校離家較遠，我住在北加金門大橋 北面的索諾瑪縣（Sonoma County）聖羅莎市（Santa Rosa），而我上班的地方則是馬連縣（Marin County）的聖拉斐爾市（San Rafael），開車單程是三十七英里，早高峰時段，通勤往往得耗上一個多小時。

還好，那天的車流不算太離譜，我一路心驚膽戰地掐著時間，總算在上課鈴響前，勉強走進教室。只是到校已晚，不但沒能搶到免費的充電車位，還眼看著電車的電量恐怕撐不到我下班回家。無奈之下，我只好在第二節課結束後，匆匆回到車上辦公，一邊緊盯著停車場，等著哪個充電位子有空隙，好讓我見縫插針。

時間慢慢滑到中午十二點半左右。正當我有些疲憊地盯著前方時，我車右側那個原本空著的車位，忽然駛進來一輛半新不舊的白色越野車。車門一開，「噹」的一聲悶響，重重地撞在我車前方右側的車門上。我猛地一驚，整個人瞬間清醒過來。

只見那駕駛員是一名年輕貌美的女老師，當時她左手握著一大杯飲料，右手扶著肩上的背包。她關上車門，連看也沒看一眼，便頭也不回地朝著學校體育館的方向走去，步履輕快，彷彿什麼也沒發生過。

而我，還坐在車裡，被眼前發生的這一幕愣住了，一時之間不知該不該下車追上去。直到她的背影消失在轉角，我才回過神來，急忙下車查看車門的受損情況。還好，傷得不重，只是留下了一個小小的凹點，但那一聲悶響，卻在心裡反覆回蕩。

午餐過後，下一節課的時間已近，我匆匆走進教室。這時，西班牙語老師遞給我一張紙，上面歪歪斜斜地寫著幾行字，我看了一會兒才讀明白——原來是七年級的一個大男生，不小心把我教室裡一張塑膠小椅子的腿弄壞，掉了一小塊塑膠下來，於是他寫了一封簡單卻誠懇的道歉信，表達自己的歉意。

讀完那封信，我的心情忽然變得五味雜陳。一邊，是那名年輕漂亮的女老師；一邊，是一個七年級的學生。前者，在造成碰撞後，沒有停留，彷彿什麼都未曾發生；後者，卻願意為自己的「不小心」負責，主動承認，誠懇道歉。這樣的對比，讓人不禁沉思。

在成長的過程中，我們常以為「成熟」意味著更懂得保護自己，甚至學會忽略一些責任。但其實，真正的成熟，應該是在沒有人提醒的時候，依然願意為自己的行為負責。成年人的世界，或許可以有「不小心」，但更應該有「我負責」。

而身為老師，作為教育工作者，更應以身作則。人前的知書達禮固然重要，人後的選擇與行為，才更能體現一個人的人品、修養與教養。

那一刻，我忽然覺得，真正教會我一課的，或許不是那名老師，而是那名七年級的學生。