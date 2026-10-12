AI摘要 文章摘要整理： 外公在生日當天不辦聚餐，改陪9歲孫女天怡觀看舞蹈匯演，見證她以芭蕾、嘻哈與爵士展現5年學舞成果，感動地把這份陪伴視為最好的生日禮物。

今年的生日，我沒有像往年那樣訂餐廳、約親友聚餐，而是早早和女兒說好，孫女舞蹈匯演那天什麼事情都不要安排，因為那一天，既是外公我的生日，也是外孫女天怡年度舞蹈匯演的日子。

天怡九歲，參加舞蹈班已經五年有餘。去年匯演我們因故未能到場，心裡一直存著遺憾，所以今年說什麼也要一心一意地陪她走上這一天。對我來說，還有什麼生日禮物，比得上坐在台下看著孫女在音樂與燈光中翩然起舞？

天怡就讀的舞蹈表演藝術學校位於洛杉磯 西邊的千橡市（Thousand Oaks），是舞蹈老師凱莉十二年前創辦的。學校發展很快，如今已有十餘位老師、數百名學員。

幾年前疫情 漸漸得到控制，人們的生活逐步恢復正軌，那些在居家防疫中長大的孩子，終於有機會走出家門，參加一些團體活動。女兒便帶著天怡報名了舞蹈課，讓她能和同齡的朋友一起活動筋骨、鍛鍊身心，也交上了朋友。

天怡是個喜動不喜靜的孩子，能專心的時間很短，唯獨舞蹈能讓她全神貫注，她會盯著老師的動作出神，回家便自己模仿起來。就這樣，她從最基礎的入門，一跳就是五年。每周來我家，她總要展示新學的動作：踢腿、單腳旋轉、劈叉，還會用一些舞蹈術語向我們解釋每個動作的名堂，這成了她每周探望外公外婆時固定的「表演節目」。

她最早學的是芭蕾。五歲那年，穿著粉色芭蕾裙，踮著腳尖扶著把杆搖搖晃晃，樣子笨拙又認真。如今在匯演上看她跳芭蕾，手臂如羽翼般緩緩展開，眼神專注，那份靜中帶力的美，早已不見當年的生澀。我曾問她學了這麼多種舞，最喜歡哪一種，她想了想說：「芭蕾最難，可是它教我怎麼站得直、怎麼控制自己。」這話從九歲孩子口中說出，竟有種超齡的體會。

隨著年紀漸長，老師開始訓練她跳嘻哈舞。這次匯演第三個節目就是嘻哈舞，禮堂裡音樂震天，一群孩子甩著手臂、扭著肩膀，唯獨她笑得比誰都燦爛，燈光聚焦，她的眼神忽然變得篤定，雙臂翻轉、雙腿交叉，毫不遲疑地隨節拍躍動起來。那股發自內心的興奮，連坐在台下的我都被感染了，恨不得也想加入她的行列。

同一場匯演裡，她還跳了爵士舞。手指的延展、腰肢的擺動、每一個定格的眼神，都帶著表演者特有的張力。看她時而在芭蕾舞音樂中翩躚起舞，時而在嘻哈的節拍中奔放跳躍，時而在爵士的旋律裡收放自如地轉身、亮相，我忽然明白，孩子的世界遠比我想像的豐富，她不必只做單一的自己。

五年的把杆、五年的節拍，原來都是為了同一件事：讓她在不同的舞步裡，一次次認識自己、舒展自己。演出謝幕時，她仍保持著芭蕾特有的優雅站姿，朝家人這方向微微鞠躬、輕輕微笑。那一刻我心裡想著，今年沒有蛋糕、沒有燭光，卻擁有了比任何生日聚會都更動人的一幕。

散場時，天怡蹦跳著跑來擁抱家人，臉上還帶著舞台妝的亮片，興奮地喊著：「外公生日快樂。」我笑著把她抱過來，一時竟說不出話。原來這世上最好的生日禮物，不是包裝精美的禮盒，不是豐盛鮮香的晚餐，而是看著自己心愛的孫女，在屬於她的舞台上，一次次向我們鞠躬謝幕。