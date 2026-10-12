AI摘要 文章摘要整理： 一對野貓在作者家儲物小屋安家並生下5隻小貓，作者從原本無感到逐漸喜愛，也藉此體會到給予生靈安穩棲身之處，比強行擁有更重要。

我素來對貓並無偏愛，來加州 居住多年，從前也從未養過貓。往日工作十分忙碌，時常自顧不暇，三餐都馬虎應付，哪裡還有多餘心力照料小動物。

一個多月前，一對野貓尋到我家儲物小屋落腳，一雌一雄就此安了家。沒過多久，母貓產下五隻小貓，小傢伙模樣靈動討喜：三隻皮毛深淺黑紋交織，另外兩隻黑白相間，圓溜溜的眼睛裹著一層懵懂稚氣，一舉一動怯生生的，惹人憐惜。

一日，兩個外孫女來家中吃飯，我告訴她們野貓添了一窩幼崽，她們當即雀躍，快步跑到儲物小屋探望。五隻小貓正挨挨擠擠蜷在後牆角下的木板堆上歇息，驟然撞見陌生人，齊刷刷支起軟乎乎的小耳朵，睜圓烏黑眼眸怯怯望著孩童，奶聲奶氣地「喵喵」輕喚，細細的叫聲透著慌張，彷彿急切呼喚貓媽媽回來護著自己。

小外孫女看得心癢，忍不住伸手想去抱，我和女兒連忙上前攔住。年紀最小的她天真爛漫，吵著要拿書包，把小貓裝進去帶回家；一旁的大外孫女也滿心歡喜，提議找個塑膠箱子，單獨帶一隻回家飼養。我聽了不由得失笑，姊妹倆都還需要家人處處照料，連日常起居都離不開大人幫忙，又怎能好好養活小貓？

我輕聲細語地安撫兩個外孫女，喜愛不代表一定要擁有。她們年紀尚小，尚無能力承擔照顧生靈的責任，不如讓小貓留在此處，有貓爸爸與貓媽媽相伴守護，自在慢慢長大。

自從這一家野貓住進小院，周遭環境悄然有了改觀。往日總來糟蹋果樹的松鼠安分不少，老鼠也不敢隨意出沒，牠們反倒成了小院天然的守護者。

那日清晨，我如常走進小屋，看見五隻小貓緊緊依偎在母貓身側酣睡，毛茸茸的一團相互蹭著取暖，柔軟安穩的畫面忽然撞進心底。從前對貓毫無興趣的我，心頭竟漾起一絲難得的柔軟。往後每日清晨起身，第一件事便是到儲物小屋看望小貓，學著貓叫輕聲逗弄牠們；每到傍晚備好貓糧放在屋內，供大貓飽腹。不曾想，我竟慢慢愛上了這群不請自來的小傢伙。

世間生靈各有自在天地，心生歡喜不必強求圈養，給牠們一方安穩棲身之處，存一份溫和有度的善意，便是最好的成全。旅居海外的日子平淡悠長，這群意外到訪的小生命，為後院單調日常添了許多鮮活暖意。人與小動物溫柔相守，保持恰到好處的距離，平凡歲月裡，處處藏著細碎動人的美好。