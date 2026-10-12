AI摘要 文章摘要整理： 袁姨在搬至加州後意外跌倒骨折，所幸獲陳姓夫妻與華人教會長期協助照顧，讓她在失去至親後重新感受到人間溫情。

上個禮拜給搬去加州 漢堡德灣（Humboldt Bay）尤瑞卡市（Eureka）的袁姨打了個電話，關心一下她的近況。她的聲音平穩、情緒安定，相比兩年前狀況好了很多。

兩年前的夏天，袁姨失去了她最後的親人，五十五歲的牙醫師女兒曉薔。想當年移民 來美國的時候，是一家四口人，僅僅六年先生去世；新冠疫情 時，兒子被同事傳染，前後只有二十多天就去世；同年，女兒被查出大腸癌末期，前年的七月份也去世了。

當時我們都擔心她可能熬不下去，女兒生前為她設定的監護人住在加州，很快地將她接了過去。這個監護人是名導遊，工作忙碌常常不在家，後來乾脆為她在附近另外找了一間公寓住下。

某天傍晚她到附近散步，八十五歲的腿腳不是很靈活，突然被一個小石頭絆倒，摔了一跤，坐在地上爬不起來，偏偏又沒有帶手機。雖然附近有民眾路過，卻沒有人停下來。坐在地上將近兩個小時，天也快黑了，袁姨心中又急又怕。

有一對年輕的亞裔男女路過，突然又回過頭來，用英語詢問：「妳還好嗎？」她搖搖頭，用普通話回說：「聽不懂。」對方馬上改用普通話詢問：「阿姨，妳生病了嗎？」她說，當聽到對方說著和她自己相同的語言時，激動得掉下淚來。

告知對方自己的狀況後，他們馬上打了急救電話，救護車很快將她送到醫院。醫師做了各種檢查，原來左小腿骨折了，需要住院。這對善良的年輕陳姓男女也跟著到醫院，他們替她辦了各種手續，並安慰她說：「阿姨不要擔心，我們會處理各種問題，妳有親人可以聯絡嗎？」當陳姓夫妻了解袁姨的故事和狀況，十分熱心地表示，他們就住在附近，有需要可以隨時聯絡。

當時袁姨的監護人正帶旅行團到上海旅遊，未能及時返回。袁姨住院的兩個星期，陳姓夫婦幾乎天天來探望，詢問是否有什麼需要，並代表她和醫師及護士溝通、處理保險、帳單各項事務，送來了一些水果及家常菜，讓袁姨十分感動。袁姨出院時，他們還主動送她回家。

出院在家休養期間，這對夫婦還是經常來家裡幫忙，處理一些日常生活瑣碎的事情。考慮到袁姨的孤單和寂寞，他們介紹阿姨去參加附近華人教會，認識了一些華人朋友。教會的朋友們輪流接送阿姨去參加主日禮拜、聚會，陪她去醫院、超市買菜，年節、假日邀她參加家庭聚會，大家待她就像家人一樣。

袁姨說，她曾擔心離開了居住多年的奧瑪哈（Omaha），搬去遙遠陌生的加州，失去了熟悉的環境和老朋友，對於未來不知道該如何面對。現在她相信這是上帝的安排，她告訴我：「人間處處有溫情，天使在人間，這是個有情的世界。」