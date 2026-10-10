AI摘要 文章摘要整理： 作者在超市門口弄丟車鑰匙，搭網約車回家取備用鑰匙時，與一位靠親屬移民來美的新移民司機交談，因彼此的移民經歷而產生共鳴。

兩天前，我去附近的超市買菜，剛走出停車場，還沒走到超市門口，就發現車鑰匙不見了。我低著頭在十多公尺的路上來回找了幾遍，車鑰匙像蒸發了一樣，毫無蹤影。我又把背包裡裡外外摸了個遍，頭髮根冒出了汗，脖子後面好像也濕了。

怎麼辦？家人出差在外，不想打擾住西溫莎（West Windsor）的朋友，看來只能叫網約車 回家取備用鑰匙。

夏日炎炎，我在超市門口溜達，不停地四處張望。好在，沒等多久，一輛紅色的福特越野車就停在了網約的地點，我拉開車門，坐了進去，一頭小捲貼著頭皮、臉盤黝黑、骨骼粗大結實的司機師傅，在後視鏡裡跟我點了點頭。幾秒之後，我們就上路了。

車裡冷氣很足，我低著頭想著心事。丟鑰匙這事，說大不大，但我還是有些沮喪。司機突然問我：「你沒事吧？」我看了一眼司機，又望了望窗外，回道：「我很好，剛才我把車鑰匙丟了。」他愣了一下，像沒有完全聽懂，沒有接話。

我繼續向車窗外看去。又過了一會兒，我隨口問他：「你開網約車多久了？」「七個多月。」他回答。「我來美國十個月。」我心算了一下，原來他到美國還沒有一年。「那你為什麼來美國呢？」我又問他。「我祖母住在美國，她幫我們申請了親屬移民 。」這一次他一下子就聽懂了我的問話。

「親屬移民？你們是不是等了很久才團聚？」我一揚眉毛。「是的。申請遞上去後，我們等了十一年半。」他伸出結實的大手，在頭上撓了撓。「那麼你呢？你在美國住了多久？」他從後視鏡裡看了我一眼。我想了一下：「三十二年了。」他若有所思地點點頭。

我當年透過職業移民留在了美國，他來美國投靠親屬。雖是不同的途徑，但我們都拿到了合法身分，也是一把開啟美國大門的「鑰匙」。

九○年代中後期，身邊的朋友大多像我一樣，處於申請長期居留權的過程中。那幾年，我們幾個朋友常湊在一起吃飯。有一次，在華爾街上班的彥放下筷子，宣布自己遞交了綠卡申請文件I-485表，大家羨慕地看著他，眼神裡又帶著點焦慮。我到現在還記得。

剛認識的這名網約車司機透過親屬移民來美國跟家人團聚，我為他高興。還有許多申請移民的人在等待的路上，不知還要多少年？遇見了他，想起過去的自己，三十年的日子像流水，除了幾道彎兒，沒留下什麼痕跡。

司機把我送到了家，我拿到備用鑰匙，用網約車軟體重新叫車，又是他接了我的單。知道我還得回超市取車，他沒有走遠。在超市門口那條路上，紅色的福特越野車慢慢地駛出了我的視線，他又上路了，不知道這一次他會接到什麼樣的客人？

我也找回了丟失的鑰匙。超市的收銀員在看了我的駕照，核對了車子的牌子之後，將別人撿到的鑰匙交還給我。摸了摸這把失而復得的鑰匙，我小心翼翼地把它放進背包，開動自己的車，我也融入了車流中。