*可不用 「橄欖山」醃黃瓜的品牌禮品店。（圖／作者陳思提供）

AI摘要 文章摘要整理： 作者探訪北卡羅來納州的橄欖山小鎮，見識醃黃瓜品牌如何塑造地方文化、觀光與居民自豪感，最後還帶回特別的汽水與奶奶共享。

幾個星期前，我的奶奶從緬因州 搬到了我家附近的養老院 ，每次拜訪她，我都會在她的屋裡找到幾罐「橄欖山」（Mt. Olive）品牌的醃黃瓜。無意中，我看到罐頭上寫著的生產地就在北卡羅來納州 的橄欖山（Mount Olive）小鎮，這才恍然大悟，這著名品牌的醃黃瓜就是在這裡生產的。小鎮離我家很近，打算去看一看，給奶奶拍幾張那裡的照片也不錯。

小鎮的確很小，人煙稀少，但該有的店鋪和服務也應有盡有。樸實的市中心頗有美國二十世紀工業小鎮的感覺，主街的街燈上掛滿了橄欖山品牌醃黃瓜的標誌。醃黃瓜看來是這個小鎮的主要產業，居民們也很是自豪。

醃黃瓜的工廠本身不向遊客開放，但小鎮的主街有個非常顯眼的禮品店。禮品店的招牌是個超大的綠色箭頭，箭頭指向刷著黃綠條紋油漆的店，誰都不會錯過。

禮品店內的裝飾以醃黃瓜的黃綠色為主，著重強調品牌形象。禮品創意多樣，不僅有意料之中的選擇，比如帶有品牌標誌的衣服和一罐罐不同口味的醃黃瓜，也有許多幽默的獨特禮品：醃黃瓜形狀的午飯盒、小狗玩具、會說話的醃黃瓜玩偶……。

橄欖山品牌的醃黃瓜歷史悠久。它在一九二六年創始，逐漸成為了美國銷售量最多的醃黃瓜品牌，或許這就是奶奶喜歡這個牌子的原因：她從小吃到大，品質有保障。

品牌的創建對這個小鎮的影響非常大，它現在不僅成為了醃黃瓜愛好者的聚集地，也讓醃黃瓜成為小鎮的一種文化特色。每年的新年前夜，橄欖山小鎮的居民們會聚集在鎮裡唯一的大學，等待一個超大的醃黃瓜形狀燈籠，從高處落到地上的一個大罐子裡，以醃黃瓜獨特的魅力，用詼諧幽默的方式來迎接新的一年。

禮品店裡不只有禮品，角落裡還安排了個播放室，電視裡循環播放著醃黃瓜工廠內部的操作流程，精心打造的流水線設計，使得每一根黃瓜都物盡其用。播放室內的牆壁上貼滿了工作人員的照片，他們臉上浮現著自豪開朗的笑容。

忽然，店外傳來了轟隆隆的聲音，轉頭一看，一輛老火車順著穿過市中心的軌道，慢悠悠地駛過。那一瞬間，我似乎回到了幾十年前的美國，少了一份現代生活的嘈雜，多了一份從前慢的悠閒。

店裡有一種鮮為人知的新鮮口味汽水——醃黃瓜味。一時間很難想像汽水的味道，醃黃瓜那種獨特的酸味搭配汽水的氣泡，似乎好喝不了。嘗了一小口以後，卻是意外的驚喜，比起醃黃瓜的酸味，它的味道更加接近新鮮黃瓜的清爽。這種汽水正好適合送給奶奶。

再次見到奶奶，我和奶奶一邊看橄欖山小鎮照片，一邊喝汽水，好不愜意。