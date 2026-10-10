AI摘要 文章摘要整理： 一把被遺忘在鑰匙圈上超過1年的鑰匙，最後在好友琴遺失鑰匙時意外派上用場，解開了主角心中的謎團。

家裡的鑰匙很多，然而在眾多鑰匙之中，真正重要的，始終是隨身攜帶的那一串，它們日夜跟著我，每一把屬於哪扇門，我幾乎閉著眼睛都能分辨。直到有一天，我發現鑰匙圈裡多了一把鑰匙。

它看起來毫不起眼，我翻來覆去地端詳了許久，竟怎麼也想不起來，它究竟是從哪裡來的；我試遍了家中所有的門，沒有一扇能夠打開。也許它只是一把早已失去用途的舊鑰匙，我曾經這樣安慰自己。然而，每當我想把它取下來時，心中總會浮起一絲莫名的不安：既然它出現在我隨身攜帶的鑰匙圈上，就一定有它的理由。於是，我留下了它。

春去秋來，轉眼過了一年多，那把來歷不明的鑰匙始終跟在我身邊，像一個沒有答案的謎。偶爾夜深人靜，總會忍不住想：這世上是否真有一扇門，正等著它去開啟？只是我不知道，那扇門在哪裡。

一天傍晚，琴突然打電話給我，她的聲音慌亂得幾乎變了調。她的鑰匙全都不見了，家門、辦公室，還有車子的鑰匙，一把也沒有留下。她被困在公司，車開不了，家也回不去，我只好開車去接她。

車鑰匙可以到汽車經銷商那裡重新配製，辦公室也應該留有備份，眼前真正棘手的，是她家的大門。車子朝她家駛去，沿途我們不斷盤算各種可能：找鎖匠、翻牆、撬門，或者砸破窗戶。可是即使進得了屋，之後又該怎麼鎖門？今晚怎麼辦？明天又怎麼辦？

抵達時，夜已經深了，附近的房屋大都熄了燈。我們站在她家門前，低聲商量著該從哪一面牆爬進去，那副鬼鬼祟祟的模樣，活像兩個準備闖空門的賊。

就在這時，我的手無意間碰到口袋裡的鑰匙圈，一陣熟悉的金屬碰撞聲，在寂靜的夜裡格外清晰。我忽然想起了那把鑰匙，那把跟了我一年多，卻始終不知道能打開什麼的鑰匙。

我把它從一串鑰匙中找出來，路燈下，它依舊普通得不能再普通。我也覺得自己的念頭十分荒唐——家裡所有的門都試過了，它怎麼可能偏偏屬於這裡？然而，此刻已經沒有別的辦法。我將鑰匙緩緩插進鎖孔，竟然完全吻合。我屏住呼吸，輕輕轉動手腕，「喀噠。」門鎖開了。

我和琴站在門口，望著彼此，半晌說不出話。那一瞬間，我終於想起來了，一年多以前，我曾在琴家借住，當時她交給我一把大門鑰匙。後來我搬走，忘了歸還；她也忘了索回，於是，那把鑰匙便一直留在我的鑰匙圈上，沉默地跟著我走過四季。

那天晚上，琴靠著這把失而未失的鑰匙回到家中，也開始一件一件地找回她散落的生活。

我把那把鑰匙從自己的鑰匙圈上取下，交回她的手裡。金屬扣環鬆開的那一刻，我忽然感到一陣難以形容的輕鬆，困擾了我一年多的謎，終於有了答案。