我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic前研究員警告：中國在美國兩大AI巨頭安插間諜

跟監賴清德兒被逮 張婉瑩曾讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

在矽谷的山徑裡

Ryder
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

作者因接送女兒上學而愛上蒙塔沃山莊山徑，十多年來獨自或與友同行，在矽谷山林中找到平靜，也看見每個人各自的煩憂。

開始迷上爬山，是女兒就讀幼兒園時的事了。當時她的學校正位於往薩拉度加（Saratoga）山區的路上，早晨送她上學，順著路開下去，就可以到達一個叫做蒙塔沃山莊（Villa Montalvo）的莊園。

山莊始建於一九一二年，原為前舊金山市長James Duval Phelan所有。他過世後，後人將整片山莊捐出，進而對外開放。

這片山莊管理得非常良善。黃昏時，經常會有演唱會；假日時，這裡也出借給人舉辦婚禮。上午無人時，我們通常就在蒙塔沃山莊後的山徑爬山。

爬山的人並不多，但總時不時地會有人從前面走來，碰面時，大家都會友善地說聲「早安」，全程走完約一個半小時。我當時每天都去，通常一個人在山徑上漫步，清涼舒適的山風，略帶山嵐的森林，我和我自己在山裡走著，每天心情都非常平靜，百爬不膩。

爬完山後，開車下山。女兒幼兒園旁有間Peet's Coffee咖啡廳，我總是進去找個位子，叫杯少糖多奶的chai tea latte，然後靜靜地品嘗，邊聽著咖啡廳內播放的音樂，邊等待女兒下課。坐在那裡，閱讀手機上的資訊，內心感到寧靜極了，也美極了。

我就這樣獨自爬蒙塔沃山莊十多年，之前是女兒念幼兒園，後來是周末女兒念中文學校。趁著她上學，我則獨自享受在山徑漫走的樂趣和Peet's Coffee的氣氛。

十多年過去了，我走過矽谷（Silicon Valley）的許多登山步道，最喜愛的還是蒙塔沃山莊，但逐漸會和朋友相約前往，也是種轉換心情的作法。

有段時間會和Tina每天前往登山，Tina是個文靜的人，很適合這條山徑的氣質。我們靜靜地走，偶爾談點心事。

前幾天則是與Amy和Sherry兩人前往。Amy一路上話題不斷，三個孩子已經大學畢業並工作了，她自己的眼睛弱視，醫師無計可施，也無法配眼鏡矯正，幾年內駕照將被吊銷，她煩惱極了。

不管是獨自前往，或是與朋友同行，各有情趣。山嵐依然在樹林高處飄浮，森林依然是靜極了，只是地面上的人群，各有各的煩憂，有時真是幫不上忙。

精華 FAQ

  • 作者是在女兒就讀幼兒園時開始迷上爬山。當時學校靠近往薩拉度加山區的路線，送女兒上學後便能順路到蒙塔沃山莊山徑健行，逐漸養成習慣。

  • 蒙塔沃山莊建於1912年，原屬前舊金山市長James Duval Phelan，後由後人捐出並對外開放。山莊管理良善，平日可健行，黃昏辦音樂會，假日也常出租舉辦婚禮。

  • 作者從長年獨自登山，逐漸轉為與朋友同行，像Tina、Amy、Sherry一起走。山林依舊寧靜美好，但同行時也聽見朋友各自的煩惱，讓她更感受到人生百態。

矽谷 舊金山

上一則

諾貝爾文學獎即將揭曉 村上春樹仍是奪獎大熱門

延伸閱讀

開封河道街與我的半生緣

開封河道街與我的半生緣
人物／摔71次不放棄 91歲翁重奪征服阿帕拉契山徑最年長紀錄

人物／摔71次不放棄 91歲翁重奪征服阿帕拉契山徑最年長紀錄
那年的一條大新聞

那年的一條大新聞
旅遊／去大理追風 麗江上玉龍雪山

旅遊／去大理追風 麗江上玉龍雪山

熱門新聞

圖／PPAN

外婆媽(下)

2026-09-30 02:00

香港行醫歲月

2026-10-03 02:00

醫師的小孩

2026-10-03 02:00
秘魯利馬山坡上的貧民窟。

南美平民窟

2026-10-06 02:00
（圖／AI協作生成）

親愛的爸媽：寫信的年代(上)

2026-10-04 02:00

香港過境

2026-10-03 02:00

超人氣

更多 >
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...