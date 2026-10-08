AI摘要 文章摘要整理： 作者因接送女兒上學而愛上蒙塔沃山莊山徑，十多年來獨自或與友同行，在矽谷山林中找到平靜，也看見每個人各自的煩憂。

開始迷上爬山，是女兒就讀幼兒園時的事了。當時她的學校正位於往薩拉度加（Saratoga）山區的路上，早晨送她上學，順著路開下去，就可以到達一個叫做蒙塔沃山莊（Villa Montalvo）的莊園。

山莊始建於一九一二年，原為前舊金山 市長James Duval Phelan所有。他過世後，後人將整片山莊捐出，進而對外開放。

這片山莊管理得非常良善。黃昏時，經常會有演唱會；假日時，這裡也出借給人舉辦婚禮。上午無人時，我們通常就在蒙塔沃山莊後的山徑爬山。

爬山的人並不多，但總時不時地會有人從前面走來，碰面時，大家都會友善地說聲「早安」，全程走完約一個半小時。我當時每天都去，通常一個人在山徑上漫步，清涼舒適的山風，略帶山嵐的森林，我和我自己在山裡走著，每天心情都非常平靜，百爬不膩。

爬完山後，開車下山。女兒幼兒園旁有間Peet's Coffee咖啡廳，我總是進去找個位子，叫杯少糖多奶的chai tea latte，然後靜靜地品嘗，邊聽著咖啡廳內播放的音樂，邊等待女兒下課。坐在那裡，閱讀手機上的資訊，內心感到寧靜極了，也美極了。

我就這樣獨自爬蒙塔沃山莊十多年，之前是女兒念幼兒園，後來是周末女兒念中文學校。趁著她上學，我則獨自享受在山徑漫走的樂趣和Peet's Coffee的氣氛。

十多年過去了，我走過矽谷 （Silicon Valley）的許多登山步道，最喜愛的還是蒙塔沃山莊，但逐漸會和朋友相約前往，也是種轉換心情的作法。

有段時間會和Tina每天前往登山，Tina是個文靜的人，很適合這條山徑的氣質。我們靜靜地走，偶爾談點心事。

前幾天則是與Amy和Sherry兩人前往。Amy一路上話題不斷，三個孩子已經大學畢業並工作了，她自己的眼睛弱視，醫師無計可施，也無法配眼鏡矯正，幾年內駕照將被吊銷，她煩惱極了。

不管是獨自前往，或是與朋友同行，各有情趣。山嵐依然在樹林高處飄浮，森林依然是靜極了，只是地面上的人群，各有各的煩憂，有時真是幫不上忙。