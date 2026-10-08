AI摘要 文章摘要整理： 作者在康復中心因不會英語而困擾，後來靠ChatGPT與翻譯工具，不僅順利和醫護溝通，也在病情分析與傷口判讀上獲得實用幫助。

去年十二月，因為足疾影響走路，住進位於大波士頓 劍橋（Cambridge）的一家康復中心。三層樓房，兩人一個房間，有餐廳、活動室、康復治療室；軟體方面有註冊醫師、藥劑師、護士、營養師，有代表病人利益的社會工作者，還有一個數量可觀的物理治療團隊。入住後覺得很愜意。

但是，有一件事讓我的愜意頓消。就是這裡的醫師、護士、物理治療師等所有工作人員都說英語，我不會英語怎麼交流？兒子得知後對我說：「你打電話給我，我給你翻譯。」經過一段時間後發現，這辦法適用於與醫護人員進行較長的交流，日常生活中瑣碎的事很多，總不能每個小事都打電話吧。

我正在為此事苦惱的時候，乾女兒來看我，我把心中苦惱向她傾訴，沒想到她不假思索地說：「這有什麼難的，好解決，把手機給我。」

我疑惑地把手機遞給她，她打開手機下載了Google 翻譯和ChatGPT兩個軟體。她點開Google翻譯，一邊演示一邊說：「點這兒，中翻英；點回去，英翻中。很方便。」又指著ChatGPT說：「這個是ChatGPT，用處太大了，你想知道什麼它都能告訴你，你想讓它幫你做什麼它都能做。」

AI是當前熱得發燙的尖端科技，我聽說過它的厲害，但從來沒接觸過，心裡有些發怵：這麼高級的玩意兒，我這個八十多歲的老頭子能玩得轉嗎？

乾女兒見我猶疑忐忑，鼓勵我說：「您老雖然八十六歲高齡了，但思想一點兒也不老，接受新鮮事物比有些年輕人還快。別看您現在覺得難，我保證您玩起來以後，會陶醉其中樂不思蜀。」

乾女兒的話勾起我極大的興趣，我抱著試試看的心情點開ChatGPT，發現文字和語音都是中文的，我試著問：「醫師來查房，你能幫我把中文翻譯成英文嗎？」AI說：「當然能，我不但能為你翻譯，還可以幫你進行歸納整理，使它符合醫學規範。」果然，下次查房時我用AI為我整理加工的資料，順利地與醫師進行了溝通。

我的血壓偏低、心率偏慢，我把最近一段時間和以前的檢測數據，以及正在服用的藥物，一併發給AI。AI經過綜合分析，判斷我的血壓偏低、心率偏慢，可能與降壓藥藥量過大或多種藥物疊加有關，希望我在醫師下次查房時告訴醫師，請醫師考慮是否對降壓藥進行調整。

果然，AI的判斷與醫師不謀而合，下次查房時還沒等我開口，醫師就將某個降壓藥的藥量由每次服四十毫克改為二十毫克。血壓和心跳漸漸恢復正常。

我驚喜發現，AI還能識別、分析圖片。我拔牙以後發現牙齦有個骨刺，醫師做了切除，麻藥勁兒過後有些疼，縫線的地方有一層白膜樣的東西，我懷疑化了膿，便向AI詢問。我對著鏡子拍了張照片上傳，AI看過照片後說，從照片看沒有腫，也沒有化膿，那層白膜是創口癒合過程中結的一種東西。AI叮囑我不要把那層白膜弄掉，會影響創口癒合。我詢問康復中心的醫師，與AI所說的一樣。

AI真的如我乾女兒所說，什麼都懂，起碼在我接觸的健康和醫療方面，不但能為我分析病情，還能為我提供建議，是時刻陪伴在身邊的健康和醫療顧問。