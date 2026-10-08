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家園的民主課

志堅
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AI摘要

文章摘要整理：

作者描述社區因管理費暴漲而引發危機，進而帶動鄰居連署修章、加入公投機制，讓業主得以監督委員會並深化社區民主。

我所居住的社區，由業主委員會（HOA）聘任管理公司負責日常運作。每年財政檢討後，委員會便與管理公司商議來年的管理費，這筆費用一旦通過，便具有法律效力，所有業主必須按時繳交；若逾期，除了罰款，甚至可能面臨物業被拍賣的風險。管理費的調整，看似只是社區內部的行政程序，實則牽動每一個業主的生活與未來。

過去二、三十年間，社區管理一向平穩，大家對委員會充滿信任，習慣依賴其判斷。然而，今年的情勢卻悄然改變。委員會突然將管理費調高近百分之十五，逼近千元，理由卻僅以「財務穩定、長遠利益」帶過。若加幅持續不受節制，不出五年，月費便可能倍增。這不僅增加業主的負擔，尤其對仍有房貸者衝擊更大，也可能影響房價，牽動整個社區的未來。

當我們向委員會查詢調整理由時，委員們卻互相推諉，語焉不詳。委員雖由普選產生，但在財務決策上並無義務向個別業主逐一解釋，這種制度上的空隙，使人第一次感到：原來我們長久以來的信任，並不足以保障透明度；而我們以為穩固的制度，也可能在某個時刻暴露出脆弱。

我與幾名關心社區的鄰居決定深入研究，才發現加州法律對HOA的運作其實有非常完善的規範。美國的民主制度早已成熟，社區委員會與管理公司的關係，彷彿微型國會與政府：委員會負責制定管理法則與財務開支，管理公司則負責執行法規、維修保養與提出建議。兩者的權力皆不得超越社區章程（Bylaws），而章程便如同社區的憲法。

如今的管理費調整，是委員會依章程所作的合法決定，管理公司負責徵收，也完全合乎規定。然而，加州法律凌駕社區章程，為保障居民權益，特別賦予業主在必要時可發起「公投」否決委員會決議的權力。但前提是：社區章程必須載有公投條款。

更重要的是，法律允許業主修改章程，加入公投條款，使制度更完善。顯然，我們社區的章程缺乏這項重要機制，必須補上，讓未來的財務與重大決策能受到有效監督。

根據法例，程序其實並不複雜：只需取得業主總數百分之五的連署，委員會便必須受理提案；若獲得百分之二十五的業主聯署，即可成功修改章程，正式加入公投制度；往後凡委員會商議調整管理費，必須公開理由，再由公投決定是否通過。

經過一番努力，我們成功推動章程修訂，讓公投制度正式成為社區的一部分。這不僅讓財務決策更透明，也讓業主真正擁有監督權，為社區建立更健全的民主架構。

回望整個過程，我深感榮幸。雖然一路上困難重重，但我學會如何與不同背景的鄰居交流，如何爭取支持，如何建立互信，也親身體會民主制度在基層社區的實際運作。這段經驗讓我明白，民主並非抽象理念，而是每一位居民願意站出來、願意參與、願意為共同利益付出的具體行動。

這段旅程讓我看見公共事務的力量，也讓我在心底萌生一個念頭：或許，這正是我未來從政之路的起點。

精華 FAQ

  • 因委員會突然將管理費調高近15%，卻只以「財務穩定、長遠利益」帶過，欠缺具體解釋；加幅若持續，將明顯加重業主與房貸戶負擔。

  • 他們發現加州法律允許業主在章程中加入公投條款，必要時可否決委員會決議；只要完成連署，就能修訂章程，讓重大財務決策受居民監督。

  • 作者體會到民主不是抽象概念，而是居民願意參與、溝通與承擔公共事務的實踐；這段經驗也讓他萌生未來從政的念頭。

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