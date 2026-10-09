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網路還沒連上

徐徐
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AI摘要

文章摘要整理：

郵輪躲過五級颶風抵達拿索，旅客為找Wi-Fi徒步進城，卻意外遇上會說中文的當地大學老師，感受到跨越網路的人情溫度。

登上郵輪第三天，原本預報的三級颶風升級成了五級，甲板上風大得幾乎站不住，我們只好回到陽台上看大海。

只見一個浪頭從遠處推來，海面驟然隆起，像憑空長出一座灰藍色的山，隨即轟然塌下，碎成大片雪白的泡沫。一浪接著一浪，周而復始。郵輪就在這樣的巨浪裡放慢速度，繞開颶風，慢慢駛向巴哈馬（Bahamas）首都拿索（Nassau）。

次日早晨醒來，船身不再搖晃，我一時竟有些不習慣。拉開窗簾，眼前已經換了一個世界，陽光明晃晃地鋪在海面上，水是清透的藍。

很多遊客一下船便搭乘中巴去天堂島（Paradise Island），同行的安先生看了眼地圖，說：「也沒多遠，就七個街區，我們走過去吧。」一行四人頂著高溫往前走，倒不全是為了省車錢，主要是在船上過了幾天與世隔絕的生活，都巴望著一路能蹭上個Wi-Fi，把這幾天錯過的消息補回來。

拿索的空氣又濕又熱，走了幾條街，太陽似乎愈來愈曬，大家都有些蔫了，便商量著要不要打車。

就在這時，聽到一個陌生的男聲傳來：「你好。」前面是車流，後面是樹林，我們東張西望了一會兒，沒看見是誰在跟我們說話。正疑惑間，那個聲音又響了起來，這一次帶著笑意：「你好，你好。」

循聲望去，才發現小樹林後面有個停車場，一個年輕的黑人男子正熱情地朝我們揮手。

「你會說中文？」我們都很好奇。「當然會啊，我在中國留學十一年，去過很多地方。」年輕人說，又問：「你們是哪裡人？」安夫人指了指我和同伴：「他們倆來自中國。」又指指安先生：「我先生是馬來西亞人，我是新加坡人。」「哦，我聽見你們在說中文，感覺特別熟悉，就忍不住打個招呼。」年輕人說。

我們就這樣隔著小樹林聊了起來。聽說我們是坐郵輪來的，當天就要離港，他立刻熱心地向我們介紹老城裡哪些地方值得看，哪裡能吃到地道的本地美食，還順便告訴我們幾個可以蹭網的去處。

這大概就是所謂的「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫」吧，我們連聲道謝。我瞥見他身邊停著一輛比亞迪，便隨口問道：「你是開計程車的嗎？現在走不走？」「我不是計程車司機。」年輕人好脾氣地笑了笑，「我是大學老師，在這兒等朋友。」他似乎一點也不介意我的誤會，還熱心地告訴我們該去哪兒打車。

「再見。」我們隔著樹林朝他揮手。他也笑著揮手：「再見，老鄉。」一聲「老鄉」，讓眼前的小島忽然少了幾分陌生。

我們原本一路尋找Wi-Fi，只是想重新和外面的世界接上聯繫。沒想到網路還沒連上，人與人之間的距離，倒先在不經意間拉近了。

精華 FAQ

  • 原本預報的3級颶風升級為5級，海面巨浪翻湧、甲板風大難行，郵輪因此放慢速度，繞開颶風後才慢慢駛向巴哈馬首都拿索。

  • 他們想離開與世隔絕的郵輪生活，盡快找到可用的Wi-Fi，把這幾天錯過的消息補回來，因此寧可走路，也希望順路蹭到網路。

  • 他是曾在中國留學11年的大學老師，熱心分享景點、餐廳與蹭網地點，還以「老鄉」相稱，讓旅客在異地感受到親切與連結。

颶風 郵輪

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