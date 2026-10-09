AI摘要 文章摘要整理： 作者七十歲在美國找到圖書館PAGE工作，從整理多語種圖書做起，逐步學會館務並加薪轉正，十一年後回顧這段充實又快樂的職涯。

我是閒不住的人，來美國辦好身分已七十歲了，身分有了，就想找工作幹。天天看社區報紙上的招聘廣告，一次，我看到某電器廠招聘檢驗員，就去應聘，因英語聽、說能力差，沒被錄用。

後來我到蒙郡（Montgomery County）洛克維爾（Rockville）圖書館借書，在樓上、樓下仔細看看，發現前台工作人員總是忙著接待顧客，老是說著：這我幹不了；我又看往書架擺放和整理圖書的人，都是自己幹，偶爾有人問一兩句話，這活說話少，接觸人不多，我可以幹。

我去問一個擺放圖書的日本 女士：「這工作妳做多長時間了？」她說：「一年多。」我問：「這是什麼工種？」她說：「它叫PAGE，就是圖書館館員助理。如果你想幹這工作，你到辦公室要一份PAGE資料。」我向她道謝後，就去辦公室要了一份，回家複習。

三天後我去圖書館，一進門就看到招聘PAGE通知，我很高興，回家積極準備。把PAGE資料看了幾遍，又複習了「BASIC」基礎英語，按時去參加考試和面試。其內容不難，我認為回答還可以。沒多久我接到通知，被錄取了。

上班第一天，甘菲莉小姐對我說：「你每周工作時數最多十九個半，時薪是五點五美元。」她領我到樓上和樓下，把書架上各類圖書的位置和注意事項做了詳細介紹。最後她說：「你負責擺放整理中文、韓文、日文、越南文書籍。」

這幾種文字書籍的工作量不是很大，大半年後，就能正確無誤擺放了。甘菲莉小姐定期檢查書籍擺放情況，一天對我說：「從明天起，你負責擺放和整理英文食品類圖書，另外還要幫助新來的小王，讓她學會擺放你原來那些圖書。」

兩年多時間，圖書館的各類圖書，我基本都會擺放了。甘菲莉小姐說：「小孩子的書，語言繁多、種類複雜，翻得很亂，擺放整理比較困難，從下周一開始，你負責那部分書。」

一天，戴傑利館長突然把我叫去，我很緊張，擔心是否要解雇我。他說：「從今天起，你每周工作時數可以幹滿二十小時，時薪是十一美元，以後還可以參加一些會議。」我高興地懵了。此後工作就多了，整理圖書、雜誌、報紙，往複印機裡裝紙、幫顧客複印資料、幫助找書。雖然很忙，但我很興奮。

在圖書館工作期間，學了好多知識。以前認為圖書館就是擺弄書，實際上功能很多。透過工作，我學會一些英語，可簡單進行交流，對美國社會和人情世故也有簡單了解；工作中認識了不少人，有的還成為朋友。

在十餘年工作中，得到不少人的幫助，如甘菲莉小姐，還有台灣萬灼華女士。小萬和我住在一個社區，常認真教我英語禮貌用語，以及和美國人接觸不要談論的事項，如宗教、婚姻、年齡和薪水；要尊重各族裔的人，尤其黑人和婦女。

在圖書館，我從七十歲幹到八十一歲，熟悉我的老人戲謔我：「七十歲上班，八十歲轉正。」這十一年，酷暑寒冬、颳風下雨、冰雪封路，吃了不少苦，但生活很充實，精神很愉快。至今還常常想起與夥伴和睦相處的快樂，我要是年輕，一定會和他們一起再幹幾年。