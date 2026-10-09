AI摘要 文章摘要整理： 作者在1990年前後於南加州開車時因車子沒油受困路旁，幸得陌生人東尼伸出援手，讓他重新感受美國社會的人情溫暖，並影響他日後樂於助人。

大約在一九九〇年，移民 美國幾年後的我，仍在努力適應新的語言、文化與生活方式，許多看似平常的小事，對身在異鄉的我而言，都可能成為意想不到的考驗。

初秋的一個傍晚，我剛在社區大學上完課。車子行駛在南加州橙縣 （Orange County）的瑪格麗特大道（Marguerite Parkway）上，金黃的夕陽灑落在擋風玻璃上，斜光微微刺眼。想到不久後就能回到家與妻兒共進晚餐，心情格外輕鬆。

就在此時，車身突然劇烈震動，引擎發出幾聲沉悶的喘息。我慌忙瞥向儀表板，驚覺油表早已見底。幸好當時正行駛在外側車道，我連忙打方向燈，順著滑行的餘速將車靠向路肩。

我按下故障警示燈，解開安全帶下車，站在繁忙的道路旁，焦急與無助一起湧上心頭。那是一個還沒有行動電話的年代，根本無法隨時聯絡家人。正當我束手無策、準備徒步尋找公共電話亭向妻子求助時，一輛汽車放慢速度，打著右轉燈，緩緩靠向路肩，停在我的車後。

車門打開，一名約五十歲、穿著格子襯衫與牛仔褲的白人男子下了車，神情溫和地走了過來，關切地問我需要什麼幫忙。我有些窘迫，用生硬的英文回答：「我的車沒油了。」

本以為會換來揶揄或冷眼，他卻寬慰地笑了笑，親切地說：「別擔心，這種事誰都會遇到。」那輕鬆的口吻，頓時撫平了我心中的尷尬與緊張。他告訴我，加油站就在不遠處，他的後車廂正好有一個容量一加侖的備用油桶，可以載我去買汽油，再送我回來。

我們買好汽油，回到我的車旁，他細心地幫我將汽油倒入油箱。當我再次轉動鑰匙，聽見引擎順利發動的聲音時，心裡懸著的大石才真正落了地。

臨別前，我特地問了他的名字。他握了握我的手，笑著說，他叫東尼（Tony）。我連聲道謝，他只是豁達地擺擺手說：「這沒什麼。」又對我說了一聲：「祝你好運。」說完便轉身上車，驅車離去。

對東尼而言，那或許只是一樁微不足道的路邊插曲；但對當時的我來說，那一加侖汽油不僅讓車子重新發動，也讓我第一次真切感受到這片土地上的人情溫暖。

從那天起，每當遇到需要幫助的人，我總會想起東尼當年的熱心相助。也許我能做的有限，但我總願意伸出雙手——因為多年前，也曾有一個陌生人，在我最無助的時候拉了我一把。