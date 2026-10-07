「媽媽，今晚十二點，我和朋友去庫比蒂諾（Cupertino）山上看meteor shower。」兒子站在樓梯上對我說。「什麼shower？」我沒聽清。他見我一臉茫然，伸手指指天空，又連比帶畫地解釋，我這才明白，原來是去看流星雨。

「晚上十二點開車？一定要注意安全。」我一邊叮囑，一邊想：年輕人真是浪漫。臨出門前，他又說：「明天晚上我再帶你們去。」我心裡想：那是你們年輕人幹的事。

沒想到，第二天晚上快十一點，兒子果然跑過來：「咱們去看流星雨吧。」我看看窗外漆黑的夜色，睏意頓時襲來，心裡只有一個念頭：趕緊上床睡覺。可是看到兒子充滿期待的眼神，我又有點說不出口。

我怕冷，穿了三層衣服，帶上頭燈、坐墊，把自己裹得嚴嚴實實。臨出發前，兒子還在家裡找棍子，「找棍子幹什麼？」「萬一碰到動物，可以正當防衛。」我心裡嘀咕：什麼動物？山獅、狼，還是蛇？這不是自找苦吃嗎？

就這樣，我還是坐上了車。到了山腳下，卻發現停車場裡已經停了好幾輛車，原來，真有人冒著「生命危險」來看流星雨。

跟著兒子往山上爬，好不容易到了山頂，璀璨的燈火，把灣區 的夜空一下點燃。我們三個人並排躺在墊子上，抬頭望去，夜空遼闊，滿天繁星閃爍。那一刻，生活中的瑣碎和煩惱彷彿都被放下了，剛才的睏意也一掃而空。夜色真美。

望著滿天星斗，我突然冒出兩個很「幼稚」的問題：星星是怎麼形成的？流星又是怎麼回事？兒子用中英文夾雜著給我解釋。我聽得似懂非懂，眼前卻浮現出他小時候的一幕幕，那時候，一定是我給他讀過關於星星的故事吧。

「快看，快看，流星！」兒子突然喊道。果然，一道亮光劃過夜空，轉瞬即逝。

可流星雨並不像下雨一樣一顆接一顆地落下來，而是需要耐心等待。半個小時，我看到了三顆流星。老公卻一直擺弄照相機，一顆也沒看到。

兒子說：「我們三個人必須同時看到一顆流星，才能回家。」我趕緊提醒老公：「別拍了，專心看天空。」我們再次仰頭望向夜空。終於，又一道流星劃過，這一次，我們三個人都看到了。低頭一看，已經快凌晨一點了。

回去的路上，還不斷有車朝山上開，兒子指著其中一輛車說：「這個很像我朋友的車，他說要帶父母半夜一點來看流星雨。」我心想：這是什麼樣的父母啊？這麼有精神，難道他們不睏嗎？可轉念一想，如果不是孩子拉著，我大概也不會來看流星雨。

孩子長大以後，帶給父母的已經不只是操心和牽掛，他們會反過來帶著我們認識這個世界。

他們年輕、有活力、有好奇心，願意去嘗試那些我們覺得「太晚了」、「太冷了」、「太累了」的事情。而我們要做的，就是偶爾放下自己的習慣，跟著他們走一走。

回到家，我擁抱了兒子：「謝謝你，願意帶我們玩。」流星雨讓我看到，孩子長大以後，親子關係也可以換另一種方式繼續。小時候，是我牽著他的手，帶他認識這個世界；如今，輪到他牽著我們，去看夜空裡的流星。