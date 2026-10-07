在醫院做義工有很多部門：有人在門口微笑迎賓，有人在走道指路，有人在禮品店收銀，還有人在大廳幫人推輪椅。這些工作都重要，也都溫暖，但我總覺得，真正能看見生命的地方，是在病房裡。

退休 後，因緣際會，我成為丹佛（Denver）AdventHealth Porter醫院腫瘤 科的義工。那是一整層樓的癌症 病房，安靜、沉重，卻充滿生命的韌性。

能直接和護士一起工作，就像站在「戰場的最前線」，不是醫療決策，但每一刻都貼著病人的呼吸、貼著他們的痛、貼著他們的希望。

我坐在護士站旁，第一次從「病房外」的角度看醫護人員的工作。桌上電腦螢幕上跳動著二十一個病房的生命數據：脈搏、心跳、血氧；牆上的大螢幕顯示著每張病床的姓名、護士名字、住院日期、預計出院時間。那些跳動的數字提醒我：每一間房裡，都有一個正在努力活著的人。

我的工作很簡單：補病房的濕紙巾和手套。我常笑自己是腫瘤科的「補貨員」。

有時護士們全都在病房裡忙，護士站空無一人，走道安靜得像按了靜音鍵。電話一旦響起，我就得去接。那一刻，我又成了「接線生」。

巡視病房時，我常看到病人獨自躺著，臉上帶著落寞。一看到我，原本黯淡的眼神瞬間亮了起來，目光緊緊注視著我；有些人微微張口，像是想說什麼，我就陪他們聊聊心情。

有個病人吃了止痛藥仍不停咳嗽、疼痛，我站在他旁邊陪著，十分鐘後，他的呼吸慢慢平穩下來。

那一刻我明白：在病房陪伴患者需要很大的勇氣與溫柔，有時候，陪伴本身就是一種治療。我成了「陪伴員」。

有次我在病房門口聽到微弱的「Help」，外面完全聽不見，我走進去，一名老太太痛得眉頭深鎖、虛弱無助，我立刻跑去找護士。另一次急診室缺枕頭，護士急得像熱鍋上的螞蟻，叫我去每個病房蒐集多餘的枕頭，用推車親自送到急診室。我又成了「消防隊員」。

我也盡量鼓勵病人走出病房，在走道上走走。看到他們扶著牆、扶著欄杆，一步一步往前移，有些人走得很慢，像在量每一步的重量，有些人只走到走道中間就得休息，但每一個願意踏出病房的人，都帶著我深深敬佩的勇氣。我在心裡默默替他們加油──那一刻，我是「啦啦隊員」。

有些家屬在走道上等消息，臉上寫滿焦慮。我不能提供醫療資訊，但我能陪他們聊兩句、倒杯水、告訴他們護士很快會來。那一刻，我像是「臨時親友」。

退休後，我以為當義工只是做點輕鬆的事，沒想到，我在這裡看見了生命的脆弱，也看見了生命的堅強。

我看見醫護人員的辛苦，也看見病人的勇氣；更看見自己──原來我還能為別人做一些事，哪怕只是站在床邊陪伴。