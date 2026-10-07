美麗的心湖與五座山峰。（圖／作者呂鈺凡提供）

朋友的一張照片、一聲熱情邀請，讓年過花甲的我頓時化身熱血青年。我慫恿老公從車庫裡翻出露營的帳篷、充氣床、折疊椅和燒烤器具，而我自己直奔商店，採購了一整周的食物與飲料。

上一次露營應該是二○一五年的夏天，全家人在優勝美地 國家公園（Yosemite National Park）露營三天。這次的露營是臨時決定的，我們早上八點出發，九點接了朋友便驅車趕往營地。天氣反常，六月飛雪，太浩湖（Lake Tahoe）邊的滑雪場居然還可以滑雪，路邊尚有厚厚的積雪，許多人下車玩雪，我們也不例外，到雪地裡打卡留念。

晚上六點抵達營地，我們搭好帳篷、將充氣床充飽氣，便去和露營的同行朋友們見面。營地裡沒有手機訊號，接下來的幾天，大家回歸大自然，做個野人。可這種生活真不易，第一宿我幾乎未眠：營地海拔九千英尺，引發高原反應；靠溪流太近，激流聲嘩嘩作響。躺在充氣床上，它居然漏氣了，凹凸不平的地面硌得背部隱隱作痛；加上深夜氣溫驟降，雙腳凍得冰冷，人翻來翻去就是睡不著。

第二天，車子越過了優勝美地國家公園內最難開的崎嶇山路，公路上幾乎見不到其他車通行。徒步時，沿途目睹雪崩過後的狼藉景象，深感洪荒之力的彪悍。我緊握登山杖，走在高低不平的積雪上，深一腳、淺一腳，稍不留神，腿腳就陷入積雪中；有時腳步沒踩穩，下一秒便摔個四腳朝天。

道路彎彎曲曲，我們砥礪前行，最後來到了海拔萬英尺以上的「心湖」（Heart Lake）邊。當美麗的心湖與五座山峰──玫瑰雀峰（Rosy Finch Peak）、金字塔峰（Pyramid Peak）、熊溪尖峰（Bear Creek Spire）、吱吱尖峰（Pip Squeak Spire）和戴德山（Mt. Dade）同時映入眼簾時，它們彷彿在向我們召喚：「再走近一點。」

絕美風景展現在大家面前：大雪覆蓋了山峰、大地與湖泊，我們九個人就這樣靜靜地佇立，生怕打擾眼前這片天空與湖面的寧靜。

背起行囊，我們踏上天蒼蒼、地茫茫的荒郊野嶺，享受天高地闊任我行的自在。途中錄下影片，沿路皚皚白雪，我們禁不住發出陣陣驚嘆：大自然太神奇了。

返途中，我們路經小鎮布里奇波特（Bridgeport），原本只想稍作休息便離開，歪打正著，小鎮正巧在舉行牛仔騎馬套小牛的比賽。為了滿足好奇心，我們便多停留了一會兒，欣賞到騎士策馬奔騰、精準套牛的精采場面。接著，我們來到莫諾湖（Mono Lake）的另一側入口，眼前草坪翠綠，周圍的環境籠罩在一種夢幻的色彩裡，我們的心情頓時變得浪漫起來。