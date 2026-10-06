去年的勞工節長周末，一場秋雨帶走了夏季的炎熱，可謂秋高氣爽，涼意襲人。周六清晨，驅車兩小時前往費城 ，計畫參觀費城藝術博物館（Philadelphia Museum of Art）。

博物館十點開門，時間尚早，便沿著博物館旁邊的費爾蒙特水廠步道與水上棧道（Fairmount Water Works Trail & Boardwalk）健走。棧道建在水中，蜿蜒曲折，兩邊綠植繁茂，回首可遠眺費城天際線。

棧道與費城著名的斯庫基爾河岸步道（Schuylkill Banks Boardwalk）相連，步道寬闊，沿河而建，全程約兩千英尺。河邊有廢棄的燈塔，可見這條河道曾有的繁忙。河面並不寬敞，對岸景色清晰可見，野鴨在河邊覓食，零星散落幾戶人家，是絕美的休閒散步好去處。

太陽升起，折而返回。走進費城藝術博物館，門票每人三十元，包括當時的特別展覽。

費城藝術博物館是全美最大的藝術博物館之一，建築為新古典主義希臘復興風格，於一九二八年正式竣工其模仿了古希臘神廟。，外觀氣勢宏偉，正門前的台階是全球聞名的「洛奇台階」（Rocky Steps），也是費城最具代表性的流行文化地標之一。

登上寬闊的洛奇台階，步入館內。周六清晨訪客極少，整座博物館裡空空蕩蕩。樓梯直達二樓，環形迴廊寬敞氣派，裡側環繞排列粗壯的希臘風格白色石柱，外側牆壁上懸掛巨幅掛毯，輝煌古典。沿著迴廊漫步一圈，恍然走進古老的歷史長河。

博物館地上三層，地下一層，藏品豐富，一天的時間略顯倉促，大多展廳只能走馬觀花，匆匆一瞥。

最具價值的藏品均陳列在一樓和二樓展廳，其中我最欣賞和喜歡的是印象派畫家專屬區域，收藏的梵谷「向日葵」、莫內「日本橋與睡蓮池」，以及馬內、塞尚、高更等大量代表作品，都集中在二樓展廳和走廊。

一樓展廳陳列歐洲中世紀的繪畫作品和瓷器展覽，很多畫作與「聖經」故事有關，諸如摩西擊打岩石、聖母與聖嬰等，反映彼時人們的宗教信仰和文化生活。

透過畫作，驚訝於十六世紀歐洲建築技術的爐火純青，樓房可高達五、六層，頗為壯觀。港口帆船點點，人潮湧動，一派忙碌、繁華景象。特別是人物肖像裡的衣服，花色或豔麗或淡雅，令人嘆為觀止，其印染技術可見一斑。

以前一直以為中國的瓷器舉世無雙，卻發現十六、十七世紀的法國、義大利、德國的餐茶具質地細膩、花紋精緻，堪稱精品。個人淺見，其色彩的清晰亮麗、圖案的精緻創意等諸多方面似乎更勝一籌。

費城一日之行，不僅欣賞名人畫家舉世矚目的藝術精品，更透過這些藝術作品體驗彼時人們的日常生活、風景民情、宗教，情懷，以及全方位領略幾百年前的建築、文化、科技、歷史、人類文明的進程和發展。

下午，從博物館出來，再次走上河岸步道，不似清晨時冷清，陽光明媚，人流熙攘。幾人樂隊在樹蔭下彈琴唱歌，我們也坐下來，聽一場隨性表演的演唱會。

九月初的費城，氣候宜人，樹木蔥蘢，日落黃昏，盡興而歸。