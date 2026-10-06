我們家在洛杉磯 西北方郊區的一個舊社區，房子是典型的獨棟住宅，前面一片草坪，後面一大片院子。我把後院開闢成菜圃，種植蔬菜瓜果，吃著自己親手種出的新鮮蔬菜，不僅格外香甜可口，更充滿成就感。

洛杉磯四季如春，原是蒔花種菜、經營庭園的好地方；然而，乾燥炎熱的氣候，也為菜圃帶來不少挑戰。除了冬季的雨季之外，其他季節很少下雨，屬於乾燥的地中海型氣候。

種菜的人都知道，蔬菜需要陽光才能生長；可是，在洛杉磯炎熱的夏天，菜苗白天常被烈日曬得垂頭趴伏在地上。我的半邊院子有三棵老樹可以遮蔭，另一半院子則整天承受烈日烘烤，一直不適合作為菜圃，尤其在炎炎夏日的正午，日頭格外毒辣。

最近華人 社團舉辦了一場園藝講座，邀請三位洛杉磯地區頗有名氣的華人園藝專家來演講與示範。三位講師各有專長，主講不同的主題。

第一位是大學農業教授，講解果樹的種植方法，以及如何用嫁接、壓條方式培育新樹苗。第二位是農場主人，分享農場經營的經驗，談到造訪菜圃的各種鳥類、小動物，以及四處打洞的地鼠。

第三位講師講解種植蔬菜，分享許多實用的小知識。他展示了一張自家庭院菜圃的投影片，畫面中，他把海邊沙灘常見的大型遮陽傘撐立在菜園裡，為菜圃遮陽。這是那天我聽演講學到最有用的一項知識。

回家後，我上網搜尋大型戶外遮陽傘，買了兩把回來。這種遮陽傘設計簡單，傘柄由兩截中空鐵管連接支撐，傘面很大，直徑約三公尺，高度約兩公尺半。我又上網購買固定用的基座，基座附有兩根粗長鐵釘，我把鐵釘牢牢釘入土中，再將遮陽傘的鐵柄插入基座，便大功告成。

兩把大傘撐起半邊天，遮住了兩塊菜地。隨著太陽在天空中移動，傘影也不斷改變角度與位置，為菜圃提供不同時段的遮蔽。每株蔬菜仍能接受適量日照，進行光合作用，製造養分；但又不會長時間暴露在烈日之下，避免被過度曝曬而受傷。從此以後，原本無法種菜的半邊院子，也有了綠意與生機。

看著原本被烈日烤得空蕩蕩的那半邊院子，如今也長出一畦畦青翠的蔬菜，我才明白：種菜不只是播種、澆水，也要懂得觀察環境，順應自然。陽光太少不行，陽光太強也不行；有時候，適當的遮蔽，替生命留下一片恰到好處的陰涼，反而能讓生命長得更好。種菜如此，人生或許也是如此。