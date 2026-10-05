因為暈船，我無法隨漁船出海，只能退而求其次，守在華盛頓州尼亞灣（Neah Bay）碼頭的洗魚桌旁要魚頭。

烈日當頭，我沿著蜿蜒的岸邊走到木桌邊，桌上隨意扔著幾個用啤酒瓶蓋釘成的刮鱗器，這種粗獷的DIY工具，透著碼頭人隨性的生活趣味。兩隻海鷗懶洋洋地立在桌角，灰白的羽毛在風裡微微蓬起，眼睛一眨不眨地盯著歸航的漁船，等待著可能落下的殘羹。

這時，一名漁民提著魚走過來，麥色的皮膚在陽光下泛著油亮，牛仔帽簷壓得很低，露出兩撇修剪整齊的小鬍子。那條鮭魚在他手裡沉甸甸地晃著，怕是有二十磅。

他用拇指點了點魚腹，偏過頭來看我，嘴角一咧：「她好美。」我接住他的目光，「是啊，她很美。」在美國漁民的碼頭俚語裡，不管釣上來的公魚還是母魚，統稱「她」，起初我不解，後來才慢慢品出味道──漁民常年漂在海上，船是伴，魚也是伴。一聲「她」，喊的是魚，也是那份與風浪為伍的孤獨中，唯一能喊出口的溫柔。

他叫Scott，在這片碼頭釣了五十三年魚。我試探著問魚頭能不能給我，他爽快地笑了，把魚往桌上一放，提起刀，喀嚓一聲剁下魚頭，雙手捧著遞過來。我趕緊張開塑膠袋，說聲謝謝。

「做魚頭豆腐湯。」我說。他眉毛一挑，說他有個菲律賓朋友也做魚湯，又問我都放什麼醬料，我說只放鹽和胡椒，先把魚頭煎到兩面焦黃，沖入滾水，大火催出奶白色的湯，再下豆腐慢燉。他聽得很認真，歪著頭，像是在心裡把步驟過了一遍，最後點了點頭，提著魚身對我說「下次也試試」。那背影消失在夕陽裡。

我想起，那年趕上馬哈魚季，一對父子釣了一條四十多磅的大傢伙，收拾乾淨後，巨大的魚頭扔進我桶裡時，發出一聲沉悶的「咚」。那聲悶響至今還在耳邊──在西方廚房裡，魚頭是棄物，留著也不過是釣螃蟹的誘餌或花園的肥料。他們扔得乾脆，我卻接得歡喜。

他們不知道，這被遺棄的魚頭，在中國人的鍋裡翻騰了兩千多年。魚頭雖無大肉，卻因膠質豐腴、骨縫藏鮮，被老饕視為至寶。湖南人拿剁椒鋪上去蒸，鮮辣直衝腦門，一筷子挑開魚腦，嫩如豆腐，辣得吸氣也停不下筷；江浙人用砂鍋慢燉，湯濃似乳；北方人拿魚頭泡餅；川渝人把它丟進紅油火鍋，在翻滾的麻辣裡撈得滿頭大汗。一個魚頭，四方吃法，圖的就是那個在骨縫間剔肉的「趣」字──是耐心，也是珍惜。

此刻，在房車上。鍋燒熱，魚頭滑進去，滋啦一聲響，邊緣翹起焦黃的邊，翻面，再煎。等兩面都泛出金黃色，一瓢滾水沖下去，鍋裡瞬間沸騰，白色像煙霧一樣從湯底翻湧上來。豆腐切塊，輕輕滑入，蓋上蓋子，轉小火。二十分鐘後掀開，滿車都是海的鹹鮮，那是一種乾乾淨淨的鮮，沒有醬料遮蓋，是鮭魚本身的味道，從太平洋深處一路游到這鍋裡。

盛一碗，白湯晃盪著熱氣，喝第一口時，所有煩惱全在這一碗湯裡化開。窗外是北美的晚霞，碗裡是鄉味。