今年美國國慶日晚間，華盛頓特區下了一場很大的暴風雨；第二天晚上，更大的暴風雨來臨，我家附近雷電交加，幾分鐘之內停電、復電四、五次，雨停之後發現家裡的水龍頭沒水了。我住在郊區，家用水都是由自家後院的深水井裡打出來的，於是到地下室重設幫浦的開關，竟然完全無效，只好立即聯絡修理公司，請他們盡快來家裡查看，約好次日派技工上門。

技工下午四點多才到，檢查後斷定是深水井裡面的幫浦失靈，大概是被「電力脈衝」燒壞了。他們沒有攜帶能替換的幫浦，決定隔日一大早來更換幫浦。

在這個文明世界中生活，水和電是不可缺的必需品，家裡斷水不過一天，已經造成很大的不方便。雖然飲用水可以用瓶裝水，然而盥洗、洗澡以及沖馬桶這些事都只有暫時停頓，尤其是馬桶無法沖水，很是無奈，只好去鄰居那裡拎了兩桶水回來，臨時應付急需，等待新的幫浦換裝。

說到沖馬桶，記起了多年前在美國海軍工作時，我被派駐於菲律賓蘇比克灣（Subic Bay）海軍基地，負責水電供應的後勤業務。菲律賓的季節只有旱季和雨季，有一年雨水遲遲不來，基地裡的水庫就要見底，管理層準備了限水措施，其中有一項是針對節約沖洗馬桶的水量，我們提出的口號如下：「水仍微黃，任其徜徉，色轉深褐，才沖入廁。」幸好在發布全基地限水的前一天，大雨傾盆而至，解除了旱象，不然大家可能要忍住臭味，見「色」行事囉。

第二天一大早，兩名技工如時到達，他們打開了水井蓋，一名比較年輕力壯的用肩膀背拖著水管及附著的電纜，汗流浹背地拉了兩百五十呎左右，才把井裡的幫浦拖了出來。兩人很快地割斷了舊幫浦上的水管和電纜，換上新的，整個過程花了一小時左右。年長的技工回到地下室重新打開開關，終於解決了缺水的窘境。

整個工序報價三千六百元，我因為有買他們公司的保險，減免了三分之一。遺憾的是，燒壞的幫浦雖是四年前跟他們公司購買的，但三年的保證期剛剛過去，這就印證了英美工程界流行的「墨菲定律」。此定律說的是：第一，會壞的事物一定會壞；第二，壞的時間必定在最不恰當的時段。

新換的幫浦馬力較大，增高家裡管道的水壓，打開水龍頭時，以往積存在過濾器中的細黃泥沙被沖刷了出來，仍然無法飲用，但不影響其他的用途，直到三天後水質才恢復正常。俗語說破財消災，能夠恢復日常生活的必需，也沒什麼可以抱怨的了。