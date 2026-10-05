七月二十八日傍晚，首都華盛頓遭特大暴風雨襲擊，所有電視台中斷正常節目，持續播報天氣險情，敦促人們加強防範。我因自己關注的伊朗 戰事報導被切斷而心生不滿，覺得氣象播報無須喋喋不休；倒是妻子通情達理，解釋此舉為確保全民知情，還是小心提防為妙。片刻後，傾盆大雨果然如期而至，雷電大作，湍急雨點爭相打入窗口，我們只好趕快緊閉門窗以自保。

次晨收看電視新聞，方知華府 及周邊地區災情嚴重，不僅有大樹被連根拔起阻斷交通，還有多處馬路和車輛淹水，無數居民家中停電。西北區位於喬治亞大道（Georgia Avenue）的一個加油站 的頂棚，甚至被狂風吹倒，砸在一輛正加油的麵包車上。出於好奇，我趕緊騎車半個多小時趕到那交通繁忙地段勘災，果見名為莫比爾（Mobil）的加油站的高大屋頂傾倒在地，白色車輛依然困於其下，動彈不得。所幸駕駛員事先離開，未釀傷亡。

以前只在電視螢幕上見過此類可怕場景，現在親眼目睹狼藉敗狀，一時竟不敢相信自家雙眸。那長方形頂棚至少有好幾噸重，兩根粗大支柱一並扭曲，把原該為人們遮風擋雨的屋頂「拱手相讓」。

據報導，此番肇禍的是所謂「微暴流」（microburst），它雖非龍捲風，但每小時風速仍可達兩百多公里，自上而下的強大衝擊力可波及約四公里範圍，難怪加油站的頂棚招架不住而折腰顛覆。

記得多年前我們住在南方的阿拉巴馬州，有一次遇龍捲風警報，而我家沒有地下室，大人小孩只好戰戰兢兢地躲在底樓廁所內避禍。總算房無大恙，但屋頂上好幾片油毛氈被吹走，頗像杜甫所寫「八月秋高風怒號，捲我屋上三重茅。」我們事後聯繫保險公司，詢問可否保修，對方答覆，假如報修，保費會即刻水漲船高。權衡利弊後，我們自己找人修理，免得節外生枝。

天有不測風雲，人類對出沒不定的各種風災，似還不能高調宣布人定勝天；相反，我們只能於大風過境後被迫接受既成事實，想方設法搶險補救，別無萬全之策。現實給我嚴酷教訓，促我意識到電視台插播氣象險情實屬迫不得已，幫民眾敲響警鐘，以便將損失減到最小。老美口頭上常說「寧可安全也不願後悔」（Better safe than sorry），闡述的亦是此理。