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旅途的驚豔

任安蓀
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滿載色彩鮮艷浮球的木船。（圖／作者任安蓀提供）
滿載色彩鮮艷浮球的木船。（圖／作者任安蓀提供）

旅行走山（hiking）多日後，我們自駕車開過密西根州大湍市（Grand Rapids），歇息了一晚。清早打回程時，才上車，想到要長途坐車內，不如趁天氣涼爽，先到戶外活絡筋骨再上路。

二老當下決定：就近去麥爾花園兼雕塑公園（Frederik Meijer Gardens & Sculpture Park）走走，沒料到竟然遇上戴爾奇胡利（Dale Chihuly）二○二六年度選在麥爾花園舉辦五月至十一月的吹玻璃藝術展覽。拜臨時改變計畫之賜，遊走了占地一百五十八英畝的大部分麥爾花園，還參觀了奇胡利的全國展，雙重的意外收穫，真是美好的行程變化。

我們才走進花園入口處，就從側牆開闢的無窗大洞口，直接看見戶外植物園內，矗立著尖芒黃綠色擎天玻璃巨冰柱，十分顯眼壯觀。再入室內細細欣賞玻璃作品，讚賞之餘，還是讚賞。

逐次讀得奇胡利創作系列的靈感，源自「旅行」多國的觀察，或駐地文化和技術交流的激發，最是啟示。

奇胡利曾多次造訪日本，受花藝與寺院蓮花吸引，創有花道（Ikebana）系列；在新島（Niijima）看見漁民使用的玻璃浮球，而有飄浮水上的新島浮球系列。

他在無意中，也或許有心，汲取鍾情的養分，衍生創意，對這位底蘊深厚的藝術工作者來說，透過「行萬里路」，喜獲了「開悟」的天機；平凡如我，一趟走山的旅遊，緣會吹玻璃展覽，竟也意外長了見識。

細看噗啼（Putti）系列中，胖嘟嘟帶翅膀的小天使，這些憨態可掬的立體小精靈，只欹斜裝飾在精美瓶缽頂端，卻使整體煥發出無邪純真的可愛。

奇胡利曾因旅居義大利威尼斯，學得義大利傳統吹玻璃和團隊製作方法，這個噗啼系列，便是他和義大利玻璃大師皮諾西諾雷托（Pino Signoretto）合作，製成固定在瓶缽上端的玻璃實體，較諸吹玻璃一貫多為空心形體，又別具一格。

散置戶外園地的吹玻璃作品，多融入並同自然景觀輝映，或者彩化池水添生趣，尤以沿著「日本園」湖塘的作品占大多數。

我們信步參觀，正巧遇上來此取景拍照的婚禮新人，他們美上加美地妝點了花園，而婚禮能有鮮豔巨型玻璃作品同框或當背襯，這對新人與團隊的儷照，顯然特別多采多姿。

過往在西雅圖（Seattle）、聖路易（St. Louis）和聖彼得堡（St. Petersburg），都欣賞過奇胡利的吹玻璃藝術展覽。

這回的全美年度展，具有浮泛性流動的豐富色彩，熠耀呈現於室內的每件作品，還在花園裡、池水上、天空中，以奪人聲勢的碩偉造型，奇特表達或具體或抽象的意念。

觀賞後，印象縈繞腦中，一如讀他最有名的格言：「我從來沒有見過我不喜歡的顏色。」（I never met a color I did not like），同樣都讓我過目難忘。

精華 FAQ

  • 因為長途開車前想先下車活動筋骨、趁天氣涼爽走走，沒想到臨時改變計畫後，竟順道遇上奇胡利在麥爾花園舉辦的年度吹玻璃展覽。

  • 文章提到他多次造訪日本，因花藝與寺院蓮花而創作花道系列；又因在新島看見漁民使用玻璃浮球，發展出新島浮球系列，顯示旅行啟發了他的創意。

  • 作者認為戶外與室內作品都極具震撼力，尤其巨型玻璃裝置與花園、池水、天空相互輝映，再加上婚禮新人同框，更讓整趟參觀充滿色彩與驚喜。

植物園 自駕車 密西根州

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