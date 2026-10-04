抓周之後，孫兒龍寶就要開始學走路了。我們早就從中國帶來嬰兒練習走路的輔助設備，抓周時，兒子的同事也特意送來嶄新的學步車。

可這些東西基本沒用上，因為，龍寶一起步就走得有模有樣，我和老伴只需牽著他的小手，小心一點就可以了。

這當然歸功於龍寶在自己的兒童樂園裡的練習。幾個月前，龍寶會翻身時，兒子就買來專用的圍欄和軟墊，把二樓健身的地方改為龍寶的小天地。

龍寶在軟墊上先是像蠶寶寶一樣蠕動，漸漸地開始雙肘支撐向前爬行；再後來，雙肘改為雙臂支撐，雙腿也能交錯前移，圓滾滾的小身體爬得愈來愈快，就跟訓練場上的士兵似的。又過一段時間，龍寶能從軟墊上起身了，趴伏在桌面高的硬墊上玩玩具，雙腿站立，間或左右移動。

自從站立起來，龍寶的視角廣闊了，目光所至，玩具在哪，就能自主向目標移動。一開始是爬過去，不曉得從哪天起，竟能邁動腳步，不知天高地厚地向玩具走了過去；當然，也不出意料地摔倒在軟墊上。一會兒爬，一會兒走；一會兒走，一會兒摔，小傢伙不亦樂乎，卻在不知不覺中，積累了學走路必需的力量和感覺。

生日宴之後，我和老伴再帶龍寶到公園玩，就有意識培養他行走的概念了。龍寶的腳上換了新的「襪鞋」，小手抓著我或老伴的大手，毫不猶豫地邁出了自己的第一步。

龍寶從這邊走到那邊，從草坪中央走到邊上樹叢，從燒烤區走到泳池區，搖搖晃晃地，有時像小企鵝，有時又像醜小鴨，但在我眼裡，更多的是一個小小的男子漢形象正在形成。他在積跬步，終將行千里。

就想起兒子學走路時，我的岳父特意為他製作了一個學步車，由於是鋼木結構，車身較重，兒子需要蹬地向前有個衝勁，才能推動小車的萬向輪移動。結果等到會走路時，兒子習慣踮著腳走，腳後跟不放下來，就像跳芭蕾似的。我們虛驚了一段時間，等他習慣地面後，雙腳才漸漸恢復正常。兒子屬馬，我們看著兒子會走路，一個千里馬的希望也油然而生。

母親生前回憶我走路時說：「那天下午，你一個人扶著牆，竟從家門口一步一步往旁邊的學校操場上挪，等我們發現時，你都坐在地上抱著一個球在玩了。」

我終究沒能走遠，只是在家鄉的學校裡學習和工作，直到退休。而兒子的腳步堅定而扎實，從小學到中學，一路走在學業的前列，直到提前一年考取大學；然後出國留學，成為一所名校的終身教授。

現在，孫子龍寶正在蹣跚學步，他如何走向自己的未來，這已不是我和老伴的必做題了。

我們當然對可愛的孫子寄予很多美好的希望，我們也當然願意勞累自己的老腰，而在他的起步階段做一個得力的「扶手」，看著他取得點點滴滴的進步。未來是可以想像的；當下，我們只需要小心翼翼。