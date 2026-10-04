位於加州 薩拉度加（Saratoga）的箱根花園是一座依山而建的日式庭園，多年前，我們第一次來到這裡，就被它濃郁的東方禪意和寧靜之美深深吸引，高聳的竹林、蜿蜒的小橋、潺潺的瀑布與錦鯉嬉戲的池塘，無不令人感到放鬆愜意。所以當我們聽說湯姆的婚禮將要在這裡舉行時，頗為驚喜，在這麼美麗的地方為一對新人送上祝福，是不是太完美了？

婚禮當天晴空萬里，陽光燦爛，先生和我與朋友們一起來到箱根花園。只見身著灰藍西裝的伴郎們，和穿著同樣灰藍禮裙的伴娘一個個步入會場，構成了一道青春洋溢的風景。接著，身著深色西服的新郎也從小橋上走來，站到伴郎們前面，等待心愛的新娘到來。

終於，身著白色婚紗的新娘，由母親的陪伴款款而來。在司儀的主持下，新郎和新娘真摯地互訴衷腸，並鄭重許下承諾。我的兒子作為伴郎，站在新郎身旁。我看著眼前感人的情景，突然濕了眼眶，輕輕擦去眼角的淚水。

結婚儀式結束後，一對新人和親友們愉快地交流，並共進晚餐。新郎的父親和新娘的母親分別致詞並祝福新人，兒子也代表伴郎團致詞，他幽默地回憶和湯姆經歷的一些趣事，比如他們買咖啡時，兒子常常自稱「湯姆」，因為這個名字比自己的中文名字更容易被服務員記住。話音一落，大家哄堂大笑。

我在美國多次參加婚禮，每場婚禮都非常美麗喜慶，然而這場婚禮尤其令我感到親切，因為新郎湯姆和兒子是從小一起長大的好朋友。記得兒子上小學二年級時，我們搬到一個新公寓，那天早上準備上學前，一個和兒子年齡相仿的小男孩敲開了我們家的門，大方地自我介紹：「我是啟濤，英文名字是湯姆，我們一起去上學吧？」

從此，兩個小夥伴不僅常常一起上學，還一起跟著湯姆的爸爸學畫畫，每次上完畫畫課就玩得不亦樂乎。小學畢業後，兩個孩子雖然上了不同的中學，卻仍然一起學畫畫，一起參加加州愛樂青年管弦樂團（California Philharmonic Youth Orchestra）。

長大後，他們各自進入不同的大學，走上不同的職業道路，卻依然常常聚會，始終保持著純真而溫暖的友誼。時光如梭，那個曾經在清晨敲門的稚嫩小男孩，如今身穿西裝站在婚禮的花園裡，已成為瀟灑倜儻的新郎。看著眼前的一幕，我不禁感慨萬千。

舞曲響起來了，新人在眾人的圍繞中，深情地跳起第一支舞。接著，大家也紛紛加入，在歡樂的氣氛中翩翩起舞。

我微笑地望著那一張張朝氣蓬勃、充滿自信的臉龐，他們正懷著對未來的美好憧憬，走向人生新的旅程。

恍惚間，彷彿時光倒流，我又回到了青春歲月，看見從前的自己。