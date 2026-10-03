先生所屬的鄉村俱樂部位於長島 （Long Island）深處，平日裡由於工作上的需要，他間或會陪客戶來此打高爾夫球，但是通常每逢周日的午後，就到了我們夫妻同場共樂的時候了。在球場內總能見到許多經常出現的面孔，日子久了大家亦由生變熟，也常有機緣同在一起揮桿，共度周末。

Seymour是位資深的大學齒科教授，他和結縭近五十年的妻子Naomi都是猶太 裔，相濡以沫了大半生，兒女皆已各自成家，二老經常在周日和我們相約打球。

先生與我的球技均極其一般，但Naomi顯然比我們要稍遜一籌，然而每當見妻子又揮出離經叛道的一桿時，Sey總是在她耳邊耐心地好言安慰，再忙不迭地鑽進草叢堆裡為她四下找球。見他長久以來始終對妻子呵護得如此無微不至，讓我難免也忍不住要抱怨先生不夠體貼。

遠遠見到Ruth直朝著我們用力揮手，就知道她示意我們趕緊過去，加入她和Ove的球陣。這對年逾七旬的北歐夫妻體力過人，打球向來不用球車，兩人各自背著不輕的球袋，臉不紅、氣不喘地在草地上爬高走低，能連續打完十八個洞，讓我們實在是自嘆弗如。

只見Ruth會不時停下來為Ove拭去額上的汗，Ove也會趁機為她攏攏被風吹亂的髮絲，這些不經意間的小動作，總一再深深地打動了我。都說少年夫妻老來伴，而此時的球場內，更多的是無聲勝有聲的夫妻深情。

Jimmy有著屬於義大利人獨特的個性，開朗樂觀，豪爽大度，往往人未到而聲先至，有他的地方永遠不缺歡笑。他和我的先生初識於球場，兩人的年紀相若，彼此由於性情接近，很快就經過交談而結為好友，我們亦從而認識了他的妻子Pat。

Pat和Jimmy各有自己的專業工作，夫妻二人平日裡都忙碌異常，只在周日午後才有機會來結伴打球，正巧與我們常到球場的時間不謀而合。一切似乎都那麼順理成章，因為沒有多久之後，無論是在夏天的驕陽下，或是在寒冬陰濕的冷風中，都能見到我們兩對夫妻往來於球場，依次奮力揮桿的身影，而伴隨我們的歡聲笑語不歇，真是其樂融融，絲毫也不受天候的影響。

與先生混跡球場已經十多年了，我的球技依然未見有多少長進，卻在此結交了許多能夠相互談心、彼此關懷的好朋友，是我下半生中另一卷美麗的畫頁。