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喜歡真森林

邱傑
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若問我最喜歡加拿大的是哪一項？我毫無疑問必會立刻脫口而出：樹林、野地。

老來經常回憶往昔在加拿大的生活，居民和善、林野特多，以及人與動物和諧共享環境等特質，組構成我最喜歡加拿大的原因。我常笑稱，我是被幾隻鳥騙來加拿大的。

那是兒子和女兒前來加拿大就學之初，我和妻初次搭機來探視，和兒女都住在友人家的時候，友人的住處位於安大略省多倫多市西邊一個叫做賓頓（Brampton）的小城。

初履加拿大時，我是處處驚奇的，因為深為加拿大的風景著迷而成天往外跑。友人家旁邊便有兩座相連的小湖，我常鎮日都在湖邊逗留。

第一次看到湖中的水鳥時，我驚喜得立刻躲到湖邊一棵樹後面，深怕把鳥嚇跑了。結果驚奇的是，鳥不但發現了我，而且還從小湖對岸朝我的方向游來。

後來才知道這是一隻常見的綠頭鴨，牠們根本不怕人，甚至還因常有人餵食，見了人喜歡朝人飛來、游來，這乃是司空見慣之事。但我卻感到簡直不可思議，長久以來的認知中，鳥是怕人的，即使不是見了人便飛得遠遠的，至少也與人保持距離。來到加拿大發現牠們竟不怕我，甚至想要接近我，始知加拿大是一個人與萬物互相信任、和平相處的天堂，我立刻決定一定要移民前來。

住在加拿大之後，我一如當初，沒事便朝公園野地跑，而這個國家偏偏也是公園野地最多，任何一處住宅區幾乎都留有生態茂美的公園。更可貴的是，公園無論大小，總會留設一個區塊沒有建設，沒有路燈，沒有人工植栽，甚至連步道都沒有開，就任其荒蕪得雜樹縱橫、雜草叢生。

我知道這個區塊的祕密，它不是為人而留設的，而是為野生的動物、鳥類，甚至為植物而留，所有的生命皆能棲息在裡面自然繁衍。雖然不會禁止人類涉足其中，但因為不設路徑而少人進入，不致太過干擾這一塊塊「微型大自然」。

雖然野生動物繁殖太甚也是困擾，例如大雁便是常常造成社區困擾的鳥類，因而當局一度禁止人民餵雁，甚至鼓勵破壞雁巢，抑制牠們繁殖過量，但那也是少數的特例。畢竟沒有雁的加拿大公園、社區，看來就是少了一種加拿大的氣氛。

住在台灣，喜見各縣市日益重視優化生活環境，也以及利用廢棄的營區、荒廢國有地，以及改變功能的灌溉陂塘建起許多森林公園，我也常四處走踏，享受樹林之美。

但有一天我還是忍不住在臉書上貼文：台灣只有偽森林公園而無真正的森林公園，因為台灣常見的森林公園無論占地多麼寬廣，幾乎全被人為規畫所占滿，全園無一不設有貼心的路燈、步道，沒留下一片雜草地，草地總是終年被割得整齊，花木綠籬更種好種滿。雖然賞心悅目，可惜的是野生動物莫說有個安心棲息之所，簡直連躲都沒地方躲，所以我才稱之為偽森林。

期待有一天，台灣公園野地的管理單位能仔細觀察加拿大保留林野的用心，在台灣的城市裡也能夠享受到真森林的美好。

精華 FAQ

  • 因為初到加拿大時，他看到湖中的水鳥不怕人，還主動靠近，顛覆了他對鳥類怕人的印象，讓他驚覺當地人與自然能和平共處，因而對加拿大產生強烈嚮往。

  • 加拿大許多公園會刻意留下一塊不設路燈、不鋪步道、也不刻意整理的區域，讓野生動物、鳥類與植物能自然棲息繁衍，形成城市中的微型大自然。

  • 作者認為台灣多數森林公園雖然外觀看起來整潔漂亮，卻幾乎全被人工規畫填滿，缺少雜草地與可供野生動物躲藏的空間，因此只是偽森林，期待未來能保留更多真自然。

加拿大

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