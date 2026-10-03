那天傍晚，多倫多的夕陽還沒落盡，太太的手機響起，是洛杉磯 的大兒子。「爸，媽，你們太會玩了。」他笑得很大聲，「生日大蛋糕剛送到，謝謝。現在你們這麼潮啊？」我故意淡定：「不跟上時代就要落伍。你媽為了訂這個蛋糕，忙了好幾天才搞定。」

電話那頭，他笑個不停。三年前，他創辦了科技公司並任CEO，每天忙得不可開交，如今卻因父母一個蛋糕而像孩子般開心。小兒子也在舊金山 的AI公司忙得團團轉，兄弟倆都回不了多倫多，全家團圓的生日飯只能暫緩，但我們還是想做點什麼，讓他知道：再遠，父母的心也跟著。

「三十而立」，古話放到今天仍準。三十歲，是從「還年輕能錯」到「必須扛責任」的分水嶺。大兒子這些年確實站穩了腳跟：去年出色完成鐵人三項，半年起早貪黑訓練；今年報了夏季的半馬拉松，力求跑出好成績。工作上帶團隊持續開發產品，吸引了風險投資跟進，最近正在測試新產品，一周後上線。感情上已訂婚，明年夏天在加州 辦婚禮，未婚妻美麗而有主見。

我們本想飛洛杉磯，親手做菜，看他吹三十根蠟燭，但想到他日程滿檔，產品上線前任何分心都可能出問題，我們忍住了。人生有時最難的，不是付出，而是「不添亂」。

於是心思全在蛋糕上。內子比較洛杉磯多家蛋糕店後，選評價最好、支持配送的那家，從口味、尺寸、賀詞到物流確認，前後十多封郵件、兩次越洋電話，直到蛋糕準時送到，她才鬆口氣，像贏了一場小型跨國戰役。

為了讓心意更完整，我寫了一首小詩「賀兒三十而立」，做成電子賀卡發進家庭群：「三十光陰指一彈，洛城創業掛雲帆。鍵下幻生千重境，胸中開闊萬里天。多倫燈火雙親念，金山浪湧兄弟連。佳人並蒂花同綻，來年鸞鳳喜聯姻。」

發出沒多久，群裡跳出大兒子的語音：「爸，這詩寫得我起雞皮疙瘩……但超喜歡，謝謝你們。」小兒子馬上補刀：「哥，你再不加油，爸媽以後的詩就歸我了。」東西兩岸的人，隔著七千里，卻像回到多倫多老家客廳，分蛋糕、鬧成一團。

三十而立，不只是兒子的里程碑，也是我們做父母的一次溫柔回望。那天晚上，我和內子翻舊照片，從多倫多第一場雪裡裹紅羽絨服的小男孩，到如今在加州陽光下穿正裝演講的青年，時間像條靜靜的河，從指縫溜走。我們沒去洛杉磯，但他知道我們在；沒當面吹蠟燭，但他感受到溫暖，這就夠了。

儀式感其實很簡單，不必貴重禮物、不必盛大場面，只要那一刻，你知道有人遠遠惦記你、願意為你花心思。這份心思，勝過千言萬語。